中國向非洲援助疫苗：救命恩人？政治考量？

（德國之聲中文網）目前，世界上沒有比對新冠疫苗更大的需求了。輝瑞／生物新技術（Pfizer/ Biontech）、莫德納（Moderna）和阿斯利康（AstraZeneca）研發的疫苗有一共同之處：數量太少。能供應的疫苗針劑基本流入錢包最鼓的國家。非政府組織人民疫苗聯盟（The People Vaccine Alliance）報告說，只佔全球人口總數１４％的富裕國家買下了最有希望的疫苗的一半以上，非洲則排在等待隊伍的後面：經濟學人信息社（Economist Intelligence Unit）相信，大多數非洲國家最早要到2022年4月才能拿到疫苗。

對西方失望

到目前為止，非洲一共預定了約９億劑疫苗。非洲疾病控制和預防中心（CDC）預測，非洲大陸至少需要15億劑疫苗，以能對60％的人口接種。采購及設置分配體系可能需要至多100億美元。

這導致產生巨大失望情緒。肯尼亞衛生部長在接受德國之聲采訪時表示，在疫苗和藥物領域，肯尼亞以及非洲必須擺脫依賴他人的狀況。他稱，在醫療衛生問題上信賴西方國家，這是愚蠢的。我們不願總成為他人想到的最後一批。

前盧旺達衛生部長比納格瓦赫（Agnes Binagwaho）也向西方發出了類似聲音。在接受德國之聲采訪時，她呼籲西方國家不妨誠實些，不妨直說：我的人民優先。她強調：可不要對我們撒謊說，我們是平等的。

首批疫苗抵達

本周，南非獲得首批100萬劑印度生產的阿斯利康疫苗。盧旺達訂購了100萬劑美國的輝瑞和莫德納疫苗，首批應在2月份內運抵。烏干達期待著4月份得到首批莫德納、輝瑞和阿斯利康疫苗。

新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）還希望，到今年年底，能向92個貧困國家送交至少13億劑疫苗。由世衛組織和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）聯手提出的這一動議致力於實現對窮國的新冠疫苗公平分配。不過，該動議只能購買世衛組織許可的疫苗。迄今，只有輝瑞疫苗擁有這一許可。

目光移向東方

因此，一些非洲國家尋找其它選項。塞爾舍已施打中國國藥集團生產的疫苗，幾內亞接種俄羅斯生產的衛星五號疫苗。肯尼亞也對中國疫苗有興趣。該國衛生部長透露，已分別與阿斯利康、輝瑞和中國國藥集團接洽。不過，他指出，問題在於，誰到底還有疫苗可賣呢？歐洲全都買走啦。

信息平台中非項目（China-Africa-Project）創辦人奧蘭德（Eric Olander）指出，出於謹慎，大多數非洲國家尚未優先考慮施打中國疫苗，而是拿到什麼疫苗就施打什麼疫苗，但即使例如輝瑞突然可以提供足夠的疫苗，也無法解決非洲的問題。他批評說，這些疫苗不是為發展中國家生產的，它們必須深凍，在很大程度上無法用於大多數發展中國家，因為這些國家缺乏用於儲藏相關疫苗的基礎設施。

中國和俄羅斯則強調，它們的疫苗已可投入使用，儲存在普通冰櫃即可，非常方便。還在去年５月，中國國家主席習近平就許諾，中國願優先考慮向南半球國家提供疫苗。萊比錫大學非洲學家卡佩爾（Robert Kappel）對德國之聲表示，歐洲和美國把精力放在自己身上，中國乘虛而入，並大量投資，以能進入非洲疫苗市場。他指出，盡管歐盟和世衛組織拿出不少錢，以保障非洲國家獲得疫苗，但中國已能分發疫苗。

救命恩人？

由此，中國在非洲的影響將擴大。多年來，中國和西方國家已在非洲展開擁有更多政治和經濟影響的競爭。中國在多個非洲國家資助了廣泛的基礎設施項目。

西方國家則指責中國，主要對非洲大陸的礦產資源感興趣。在某些非洲國家也存在著對數年來中國影響增加這一現象不滿的情緒。現在，這一情況有可能改變。

盧旺達前衛生部長比納格瓦赫尖銳指出：要是中國做到提供疫苗，拯救很大一部分非洲人，那您會認為，非洲人還會負面看待中國嗎？

政治算計

因此，中-非項目負責人奧蘭德認為，中國疫苗攻勢的背後是毫不客氣的政治盤算：這可是一個讓對手美、歐失去地盤的機會。中國為什麼不利用它？

奧蘭德指出，事實是，與歐洲人不同，中國、印度，或者俄羅斯有能力以與之無法競爭的規模生產並提供疫苗，他們提供疫苗，是擔憂非洲人嗎？誰能知道。但是，最終，他們滿足了需求，而其它國家則沒有。只不過，中國疫苗效用有多高，迄今未能經由獨立科學研究獲得驗證。中國政府稱，其有效率達79%。

奧蘭德相信，將來，非洲對新冠大流行瘟疫的回憶將有有利於中國：歐洲人有一天會回到非洲，並說，對你們來講，我們是比中國人更好的伙伴；非洲人會說：但是，當我們需要你們的時候，你們在哪兒呢？

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