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美國偽造口罩猖獗 專家憂成防疫破口

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
美國官方教導民眾如何透過N95口罩上方字樣分辨口罩是否為經認證之商品。(photo from NIOSH)
美國官方教導民眾如何透過N95口罩上方字樣分辨口罩是否為經認證之商品。(photo from NIOSH)

美國疫情嚴峻同時，偽造口罩問題也讓衛生單位頭痛。根據統計，光去年就有超過1460萬枚偽造口罩流入市面。而防護力較強的N95口罩，雖無規定必須強制配戴，但偽造問題嚴重，且常與未符防疫標準的KN95口罩搞混，專家擔心種種問題可能造成防疫漏洞。

偽造口罩猖獗

《華爾街日報》報導，根據美國海關及邊境保護署數據，去年從疫情開始共有超過1460枚偽造口罩流入美國境內，且數據不含美國本土流通的假口罩，意味著偽造口罩問題嚴重。

海關署人員表示，偽造口罩中有超過一半來自於中國，這些偽造品通常會印上3M等知名品牌的字樣以混淆消費者。而除了假口罩外，海關去年也沒收了數十萬劑被食藥署禁用的氯喹、奎寧等藥物，推測是有心人士想藉疫情將某些聲稱具有療效的藥品引進，進而取得利潤。

辨別商品來源真偽

《CNN》報導，防護力強的N95口罩雖沒有規定必須強制配戴，但在市場上也存在許多問題，除了偽造品多之外，也常被和KN95口罩搞混。KN95與N95最大的差別在於前者只通過中國的防護認證，而後者亦通過美國防護標準認證，因此普遍認為N95口罩防護力較佳。

美國疾管署CDC表示，購買口罩時務必要先辨認商品來源，尤其是在網路上購買時，須注意網站、賣家可信度，最簡單的方式是檢查網站、網址是否有文法、用語或拼字錯誤。

而購買N95口罩時，民眾務必要檢查，上方印有「NIOSH」字樣，且認證號碼以「TC」開頭者才是經美國官方認證，具及格防護力的N95口罩。民眾也可以在NIOSH(美國國家職業安全衛生研究所)網站上查詢購得口罩之認證號碼是否存在，以清楚分辨真偽。

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新冠肺炎 COVID-19 口罩

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