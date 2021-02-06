接種新冠疫苗然後呢？全民是否有義務施打 成下一項考驗

雖然還不能由此制定出具體規定，但來自哥本哈根的消息卻已讓某些人大為樂觀。本周三（2月3日），丹麥政府宣布實施數字新冠疫苗接種護照制，使用一種智能手機應用，能證明當事人已接種疫苗。儘管細節尚未公布，但有一點已經肯定，這一數字護照應使重新開放變得容易，使商務人士得以再度旅行。該國財政大臣博德斯科夫（Morten Bodskov）表示，「對於我們，這極其重要，使重新開放丹麥社會、企業重新工作變得可能。很多丹麥企業全球都有業務。」丹麥商會總裁稱，對眾多企業來說，它是隧道盡頭的一束亮光。

鄰國瑞典制定類似計劃，周四也宣布將實施接種數字護照制。該國數字化大臣於格曼（Anders Ygeman）強調，有了數字接種護照，就能快速、方便提供接種疫苗證明。

不過，對接種護照到底有何好處，目前仍存在疑問。

因染疫數字高企，以及出現病毒變種，迄今，多數歐盟成員國更傾向於進一步收緊限制措施，不僅涉及公共的和個人的生活，也涉及旅行。例如，丹麥就要求當事人必須說明是為公務出差，或看望家人，同時，必須能出示時效不超過24小時的檢測證明，否則不准入境。而鑑於從丹麥輸出大量英國新冠變種感染病例，瑞典目前幾乎不准任何外人入境。在該國，暫時也還看不到數字接種護照帶來的用處和恢復公民某些權利的前景。

愛沙尼亞給予接種者更多權利

愛沙尼亞則有所不同。歐盟範圍拖沓的接種戰役啟動數星期後，塔林政府便出台了涉及接種者的首批特別規定和放寬措施。從本周起，來自歐盟和其它第三國的旅行者，只要能證明在過去6個月內接種過，便無須隔離、接受新冠檢測。相關規定也適用於過去半年裡從新冠疾病中痊愈者。現在，接種者也已經容易入境波蘭和羅馬尼亞。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）同樣希望放寬旅行限制。在上月中旬的歐盟國家和政府領導人視訊峰會上，他將與歐盟範圍實施接種護照相關的議題列入了議程。旅遊業佔希臘經濟總量的12%。據國際會計師事務所安永（Ernst and Young）的一項研究報告，去年頭三季度，希臘旅游業收入遽降79%，就業崗位取消、薪水縮減。安永表示，對希臘、西班牙和意大利等度假目標國的餐館、旅店和文化設施來說，措施的有控寬鬆或對接種者在將要到來的旅遊季給予特殊權利，事關旅遊業的存亡。

全民接種義務繼續被排除

除權利問題外，但凡涉及接種義務，相關討論便十分謹慎。在談到聯邦德國政府的接種戰略是，總理梅克爾就有意使用了「接種提供」這一說法。雖然，例如在法國和荷蘭等一些國家，很多人對接種持狐疑態度，但到目前為止，還沒有任何一個歐盟成員國宣布要實施全民接種義務。不過，在接種戰役開始前，奧地利的若干州至少考慮過對護理界或教育界等領域從業者實施義務制。

眼下，不論是對義務還是對接種者是否應能率先被允許旅行、去咖啡館或上劇院，都有激烈爭論，科學的和政治的觀點各呈。迄今尚不清楚的是，接種能在多大程度上防止他人染疫、保護效力到底能維持多久。還有一個問題是，如何能保障至今無法獲得接種機會的那些人的權益。在接受德國電視一台採訪時，梅克爾總理表示，她預期，會有接種者為自身權利而起訴；也有人會拒絕接種。她認為，「那樣的話，就得承認有這樣的區別，就得說：好吧，誰若不願接種，那誰或許也就不能做某些事情啦。」

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