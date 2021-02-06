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科興疫苗獲附條件上市許可 董座稱「巨大進展」

中央社 / 台北6日電

中國再有疫苗獲得官方許可附條件上市。陸媒報導，北京科興的克爾來福疫苗在5日獲國家藥品監督管理局批准附條件上市。科興董事長稱「抗疫的巨大進展」。

陸媒界面新聞、北京日報報導，繼中國國藥集團的2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）滅活疫苗去年底獲國家藥監局批准附條件上市後，北京科興的克爾來福疫苗上市申請在本月3日獲國家藥品監督管理局受理，並於5日獲得批准，附條件上市。

報導指出，克爾來福疫苗在2020年6月時獲中國官方批准緊急使用，並從7月開始陸續在中國國內針對特定人群開展緊急使用。截至今年1月，包含印尼、土耳其、巴西、智利等國政府，也都准許這款疫苗緊急使用，接種對象以醫務人員、老年人等高風險人群為主。

據報導，科興從2020年9月開始陸續向國家藥品監督管理局提交與疫苗保護力相關的資料，作為藥監局的審查資料，前後超過40次，並於本月3日正式提出附條件上市申請。

經過2日的審理與資料比對後，藥監局於5日批准克爾來福疫苗附條件上市。

報導引述科興控股董事長尹衛東表示，克爾來福獲批附條件上市，象徵持續一年的「克冠行動」得到了巨大的進展。科興將繼續積極推進克爾來福的第3期臨床研究和附條件上市後的臨床研究，以及在相關國家和地區的註冊和應用。

報導稱，本次獲得附條件批准上市是基於境外第3期臨床保護效力試驗兩個月的結果，不過這項試驗暫未獲得最終分析資料，有效性和安全性尚待進一步最後確認。

報導也提到，已開始緊急使用的相關國家均認可科興現有臨床研究結果，認為克爾來福疫苗對於減少病毒感染導致的就醫、住院、重症及死亡有明顯作用，對疫情防控具重要意義。

新冠肺炎 COVID-19

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