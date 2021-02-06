中國大陸10萬劑新冠肺炎疫苗今抵澳門 將盡快接種

澳門當局今天接收了首批10萬劑中國國藥集團生產的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）滅活疫苗，將會盡早為當地居民接種。

澳門當局表示，現有臨床數據顯示，國藥新型冠狀病毒疫苗具有良好的安全性及有效性，衛生局已審視了疫苗第三期臨床研究的中期分析總結資料，疫苗總體保護力達80%。

官方並稱，疫苗的不良反應發生率不高，大多屬於輕微症狀，沒有出現嚴重的神經系統不良反應或死亡等，而這種疫苗已獲中國國家藥品監督管理局附條件批准上市，世界多國也已採用。

官方指出，確認使用此疫苗的效用高於風險，因此批准疫苗進口澳門使用。

除了國藥集團的滅活疫苗，澳門衛生局也已確定購買中國復星醫藥與德國BioNTech藥廠生產的mRNA疫苗及英國阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

去年初澳門爆發疫情至今，只有48宗確診個案，其中46人已出院，無人死亡。