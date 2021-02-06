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WHO溯源調查之際...大陸再定調疫情為「多國多點」爆發

中央社 / 台北6日電
世界衛生組職（WHO）專家小組於中國武漢進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源調查之際，多名中國專家定調，病毒是從2019下半年起多點爆發，溯源應多國多地進行，「武漢只是第一站」。 路透社
世界衛生組職（WHO）專家小組於中國武漢進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源調查之際，多名中國專家定調，病毒是從2019下半年起多點爆發，溯源應多國多地進行，「武漢只是第一站」。 路透社

世界衛生組職（WHO）專家小組於中國武漢進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源調查之際，多名中國專家定調，病毒是從2019下半年起多點爆發，溯源應多國多地進行，「武漢只是第一站」。

WHO專家小組在中國武漢的溯源調查行動已經進行了一半，去過曾被懷疑洩漏病毒的武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院。其中一名專家5日表示，有必要到蝙蝠洞穴追蹤病毒基因。

據香港01、環球網報導，多名中國流行病學及疫情防控專家表示，WHO專家小組結束中國的調查之後，接下來WHO應該派遣同樣的小組赴全球多國、多地展開溯源調查與研究，因為「不少線索、報導和研究顯示病毒可能在2019年就已在世界多地出現。」

據報導，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發強調「溯源不應成為國際政治鬥爭的工具」，西班牙、義大利、美國、巴西都有出現早於武漢的病例，應該針對這些國家展開溯源研究，而非先入為主，針對特定國家。

上海公衛臨床中心教授盧洪洲也稱，若不在全球多點展開溯源工作，將不會取得結果。

報導引述中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，世衛組織應該根據時間順序制定「全球溯源計畫」。比如追蹤在2019年甚至更早之前已出現病毒的國家或地區的情況，確認溯源目的究竟是尋找「零號病人」還是動物。

曾光還呼應王廣發的說法強調，「美國必須是溯源工作重點中的重點」，美國應像中國一樣，邀請WHO前往美國進行溯源研究。

疫情多點爆發也是中國官方的定調。

中國外交部發言人汪文斌5日在例行記者會表示，病毒溯源是複雜的科學問題，而且涉及多國、多地，「國際媒體有越來越多關於病毒和疫情2019年下半年就已在世界多地多點出現的報導」。

他說：「我們希望有關各方像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，邀請世衛組織專家開展溯源研究。」

新冠肺炎 COVID-19 WHO 武漢

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