中國疫情趨緩 新增12確診本土4例

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，中國大陸昨天新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，分別為8例境外移入、4例本土病例；另新增10例無症狀感染者，其中一人當天轉為確診。

公告顯示，中國大陸昨天新增境外移入病例分別為上海5例、天津1例、廣東1例、陝西1例；本土病例則為黑龍江3例、吉林1例。

截至昨天午夜12時，中國大陸5日無新增死亡病例，當天新增治癒出院81例，解除醫學觀察的密切接觸者1767人，重症病例較前一天減少9例。

中國大陸現有確診病例1235例，其中重症病例27例；累計治癒出院病例8萬3810例；累計死亡病例4636例；累計確診8萬9681例；累計追蹤到密切接觸者97萬103人。

通報稱，中國大陸現有疑似病例2例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬2244人，尚在醫學觀察無症狀感染者733例。

港澳部分，香港累計確診1萬589例，澳門48例。