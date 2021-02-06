中國疫情趨緩 新增12確診本土4例
中國國家衛生健康委員會官網上午公布，中國大陸昨天新增12例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，分別為8例境外移入、4例本土病例；另新增10例無症狀感染者，其中一人當天轉為確診。
公告顯示，中國大陸昨天新增境外移入病例分別為上海5例、天津1例、廣東1例、陝西1例；本土病例則為黑龍江3例、吉林1例。
截至昨天午夜12時，中國大陸5日無新增死亡病例，當天新增治癒出院81例，解除醫學觀察的密切接觸者1767人，重症病例較前一天減少9例。
中國大陸現有確診病例1235例，其中重症病例27例；累計治癒出院病例8萬3810例；累計死亡病例4636例；累計確診8萬9681例；累計追蹤到密切接觸者97萬103人。
通報稱，中國大陸現有疑似病例2例，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬2244人，尚在醫學觀察無症狀感染者733例。
港澳部分，香港累計確診1萬589例，澳門48例。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言