擺脫疫情恐還要七年 疫苗接種速度是關鍵

在新冠肺炎疫情於全球爆發將近一年後，大家都在問「疫情何時會結束」，若要以各國施打新冠疫苗、從而達成群體免疫的角度來看，根據彭博資訊計算，以目前疫苗接種的速度，可能需時七年多，人們的生活才能回歸常態。匯市分析師也開始以各國施打疫苗的進度，評估交易題材。

美國公衛專家佛奇等科學官員指出，新冠疫苗接種覆蓋率須達全球人口的70%到85%，才能產生群體免疫效果，生活才能回歸正常，而根據彭博計算，以當前全世界施打疫苗的速度來計算，需要7.4年，但若各國突然加速施打速度，耗時就會減少。

彭博已建立全球最大的新冠疫苗接種資料庫，追蹤世界各地的接種情況，但數據會即時浮動，一些短暫情況也會改變數字。其他廠商也正陸續完成開發疫苗、或是取得授權生產，有助提高疫苗覆蓋率。嬌生公司已向美國食品藥物管理局（FDA）申請該公司一劑式新冠疫苗的緊急使用授權。

目前世界各國施打疫苗的進度有快有慢，還有國家還沒開始施打。匯市分析師也發現各國疫苗接種率與匯率之間的連結愈來愈強，也據以評估交易題材，例如建議作空歐元兌英鎊。