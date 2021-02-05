馮德萊恩承認疫苗問題失誤 匈牙利率先用俄疫苗

歐委會主席馮德萊恩在接受《南德意志報》採訪時說，歐盟先前把很多精力集中在疫苗研發和能否成功的問題上，「回過頭看，應該同時更多考慮大規模生產所帶來的挑戰。」

按照牛津大學「用數據看世界」研究小組的（Our World In Data）的數據，截至2月5日，歐盟境內接種了至少一劑新冠疫苗的公民比例僅略高於3%，遠遠低於以色列、英國等國。其主要原因是疫苗供應不足，許多歐盟國家因此對歐委會共同購買疫苗計劃的實施狀況表示強烈不滿。

快艇和油輪

馮德萊恩承認，歐盟應該更好地預見到疫苗生產中可能出現的問題，應該告訴人們這是一個全新的過程，會出現問題和延遲。

針對歐盟是否太晚著手購買疫苗的記者提問，馮德萊恩說，「單獨一個國家可能是一艘快艇，而歐盟就更像一艘油輪。」她同時為歐盟的共同購買疫苗計劃作了辯護，稱其目標是避免歐盟27國內部的競爭。

馮德萊恩表示，歐盟將堅持70%的成年公民在夏季結束前接種疫苗的這一目標，但其間可能還會出現一些問題和障礙。

匈牙利將率先接種俄羅斯疫苗

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）2月5日在接受採訪時表示，將在下周開始為國內民眾接種俄羅斯「衛星五號」新冠疫苗。匈牙利上個月批准緊急使用該款疫苗，成為歐盟首個授權緊急使用俄羅斯疫苗的國家。

根據協議，俄羅斯將在未來三個月向匈牙利運送200萬劑疫苗，足以為100萬人接種，約佔該國10%的人口。匈牙利上周已經獲得了首批4萬劑「衛星五號」疫苗。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）2月5日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行了會談。他在會後盛贊俄羅斯「衛星五號」疫苗的成功，並表示希望該款疫苗能夠獲批在歐盟境內使用。

拉夫羅夫表示，華盛頓和莫斯科同意共同探討在疫苗問題上有無共同行動的空間，數個歐盟國家也對在自己國家境內生產「衛星五號」疫苗表示出興趣。

奧地利總理庫爾茨2月4日在推特上表示，在疫苗審批問題上，「不應有地緣政治禁忌」；只要中國或俄羅斯疫苗公司提出申請，歐洲藥品管理局（EMA）就應考慮進行審批。

樂然／李魚（法新社、德新社等）

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