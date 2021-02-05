香港新增37例確診 34例本土、9例源頭不明

香港衛生官員通報，當地今天新增37例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中34起本土個案中，有9例源頭不明。

綜合明報新聞網等港媒報導，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會作了疫情通報。

她表示，截至今天凌晨零時，香港新增37例確診，34起屬本土感染，其中9例源頭不明，另25例與先前個案相關；另有3起為境外移入疫情。

源頭不明個案包括一名由深圳赴港的豁免檢疫人士。患者1月21日在深圳檢測呈陰性，當月23日抵港，30日出現頭痛症狀，2月3日檢測後確診，由於潛伏期有一半時間在中國大陸、一半時間在香港，因此暫列本土感染。