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世衛專家武漢調查 指須前往蝙蝠洞追蹤病毒基因

中央社 / 台北5日電

世界衛生組職國際專家小組正在中國武漢進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的溯源調查。一名專家表示，有必要到蝙蝠洞穴追蹤病毒基因。

路透社引述世界衛生組織（WHO）專家小組成員達斯札克（Peter Daszak）表示，尋找可能的蝙蝠來源是重要的溯源工作，若能找到病毒來源，就能減少與這類動物接觸。

達斯札克曾參與2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情起源的研究，這個疾病的病毒來自雲南省的一個蝙蝠洞。

達斯札克說，若要找到COVID-19病毒的真正野生源頭，就必須做這類的研究。

他還表示，沒有證據顯示COVID-19病毒來自實驗室，但並未詳細說明原因。

此前有輿論質疑COVID-19病毒是由中國科學院武漢病毒研究所外洩，而WHO專家組3日也造訪了這座研究所。

達斯札克當時透過社交平台推特（Twitter）表示，雙方進行「開誠布公的討論，並回答關鍵的問題」。

報導指，達斯扎克還表示，專家組不斷獲取有關疫情大爆發的最新資訊，但他也並未詳細說明。

他還提到，專家組正研究，疫情是否可能在武漢爆發前，已經開始傳播。

之前有評論認為，WHO專家組難以在短短幾週的調查中確定疫情來源。

而達斯扎克也坦承，專家組在武漢真正的工作，是要追溯到病毒的動物宿主，「這會是一條曲折的路，可能要花上幾個月，甚至幾年的時間。」

WHO專家組只能前往中國官方所安排的場所追蹤研究。而過去這段時間，他們曾去過前述的武漢病毒研究所、爆發疫情的華南海鮮批發市場，和收治患者的武漢金銀潭醫院。

達斯札克聲稱，中國官方未曾拒絕專家組的參訪和會面要求，「我們提出的要求，都會被准許。」

新冠肺炎 COVID-19

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