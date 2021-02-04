香港新增確診22例 一病患失聯遭通緝

香港今天新增22例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，其中一名傳播源頭不明的本土確診病患因為失聯，已遭到警方通緝。

綜合香港01、星島日報報導，衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會公布，香港今天新增確診22例，其中3例為境外移入，19例為本土病例。另外還新增30多例初步確診（一採陽性）。

在新增本土確診病例中，有10例源頭不明，包括無業人士、退休人士、文職人員、保安、建築工人、學生，以及餐廳員工。其中一人提交檢測樣本後確診，因未能取得聯絡，患者正被警方通緝。

據報導，香港今天再有8幢大廈因各出現一例源頭不明確診而被納入強制檢測名單。

港府今晚7時突襲油麻地一個劃定區域實施封區檢測，區內有超過20幢大廈。這已經是當局連續第5天祭出封區強制檢測。

據官方通報，香港迄今累計確診病例1萬553例，186人染疫死亡。