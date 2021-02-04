俄、英新冠疫苗 部分在陸生產

中國大陸成為全球新冠疫苗重要製造基地。除大陸國產疫苗外，據上海《第一財經》報導，俄羅斯與英國阿斯特捷利康（AstraZeneca）的新冠疫苗，也有部分會在中國大陸生產。

大陸外交部發言人汪文斌1日曾表示，中國大陸目前已經向巴基斯坦、汶萊、尼泊爾、菲律賓、緬甸、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡、蒙古國、白俄羅斯、獅子山國、辛巴威、赤道幾內亞等13個發展中國家提供疫苗援助。

汪文斌稱，下一步，大陸還將向其他38個有需要的發展中國家援助疫苗。大陸也會積極參與世界衛生組織的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX），透過COVAX平台向發展中國家提供疫苗。

第一財經指出，俄羅斯加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）所開發的Sputnik V新冠疫苗，對近2萬名受試者的研究結果明確顯示該疫苗有效。

負責該疫苗國外銷售的俄羅斯直接投資基金（RDIF）主管德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，俄羅斯已與一些國家監管機構分享了第三階段臨床試驗數據，並已提交給歐洲藥品管理局（EMA）進行審批。

德米特里耶夫還表示，印度和韓國已經開始生產這款疫苗，中國大陸也將於本月啟動生產。

第一財經指出，大陸「西藏藥業」曾在去年11月12日公告，旗下全資子公司TopRidge Pharma將與俄羅斯HUMAN VACCINE公司就Sputnik V新冠疫苗開展合作，並將委托第三方在大陸進行疫苗的技術轉移和前期研發生產工作。

根據協議，西藏藥業獲得該疫苗在中國大陸及台港澳地區的註冊、開發、生產、進口或商業化產品，及向指定區域出口等相關權益的許可權。

阿斯特捷利康的大陸合作夥伴康泰生物周二也表示，已經完成了一項生產設施的設計，將能每年生產4億劑阿斯特捷利康的新冠疫苗，這一計劃是2020年承諾的產能目標的兩倍。