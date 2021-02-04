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入境大陸新冠陽性患者 逾半無症狀

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導
大陸去年4月1日起即對所有入境者進行普篩。圖為上海浦東機場工作人員正在核對旅客資料。（中新社）
大陸去年4月1日起即對所有入境者進行普篩。圖為上海浦東機場工作人員正在核對旅客資料。（中新社）

新冠病毒被認為比SARS、MERS在病程更早階段就能傳染給他人，而且存在大量無症狀患者。據上海《澎湃新聞》報導，國際醫學期刊《美國醫學會雜誌》2日發布一份大陸的研究指出，入境中國大陸的核酸檢測陽性患者中，有相當高的比例是無症狀感染者。且隨著時間推移，無症狀患者的比例越來越高。

該研究的作者包括中國疾病預防控制中心主任高福、流行病學首席專家吳尊友等人。研究發現，2020年4月1日至10月12日入境中國大陸的1,939.8萬人中，有3,103人呈新冠病毒核酸陽性。其中，男性占75.5% ，年齡介於20至49歲者占80.8%。

中國大陸從去年4月1日起，對所有入境者進行新冠病毒核酸普篩，檢測陽性者住院隔離，檢測結果呈陰性的集中隔離14天，並在第13天再次進行核酸檢測。

這份研究指出，在3,103名新冠病毒陽性患者中，有約四成即1,354人在入境時已有感染症狀；4.4%，亦即137人入境時尚無症狀，但在隔離期間出現症狀，這些也被歸入確診病例。

而有51.9%的陽性患者，即1,612人在隔離第13天時仍無症狀，這些被定義為無症狀感染者。

該研究發現，在所有入境者中，新冠核酸檢測呈陽的比例穩定在0.01%至0.03% 。但新冠的有症狀感染者、症狀前感染者、無症狀感染者的比例卻出現變化—無症狀感染者的比例顯著提高。

無症狀感染者的比例從去年4月16日至30日的27.8%，增加到9月28日至10月12日的59.4%。

新冠肺炎 COVID-19

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