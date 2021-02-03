香港新增確診19例 創一個半月以來新低
香港今天新增19例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，創去年11月20日以來新低。但衛生官員說，這並不代表疫情已經受控。
綜合香港商業電台、香港01報導，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，香港新增確診19例，均為本土病例，其中有7例傳播源頭不明。另外還新增大約20例初步確診（一採陽性）。
她宣布，香港今天再有7棟大廈被列入強制檢測名單。
雖然新增確診數字創逾一個月半月以來新低，但張竹君說，確診數字回落，源頭不明個案減少，並不代表疫情已受控。
據報導，由於疫情仍未穩定，港府預告未來至農曆新年前，每天都會封區檢測。
港府今晚7時再度無預警針對柴灣興華一邨美華樓以及屯門海珠路7號豐景園第一座大廈，進行封區檢測。
據官方通報，香港迄今累計確診1萬531例。一名在家中離世的66歲男子，經殮房取樣檢測後，今天宣告確診，香港染疫死亡因此增加到185人。
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