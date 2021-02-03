學者歸納疫苗接種策略3重點 新疫苗可有效對抗變異株

新冠疫苗供不應求，好不容易爭取到疫苗，施打策略怎麼訂？台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及其研究團隊，今持續召開防疫科學直播，學者根據研究指出，要滿足全球人口至少需要100億劑疫苗，在低流行區、沒感染過、60歲以上長者，研究都看到比較好的效益。若要減少感染率則要優先接種年輕人。另外，新疫苗持續問世，美國Novavax是第一個證實對英國變異株和南非變異株都有效的疫苗，而且只需普通冰箱保存。

公衛學者林庭瑀表示，目前12家疫苗製造公司，預估到今年底可以生產十億計疫苗，但仍無法達成族群免疫，如果每人打兩劑，78億人至少需要100億劑。公衛學者任小萱表示，疫苗可分為三種類型，「預防性的疫苗」目的是要降低感染風險，不過目前研發的新冠肺炎疫苗都是屬於「降低嚴重度的疫苗」，希望延緩惡化、加速康復，減少死亡及感染力。如果能夠發展兼顧上述兩個目的，就是「雙效疫苗」。

任小萱指出，研究顯示，在疫情比較緩和的地區，不論哪種疫苗的效益都高於疫情嚴重地區；若在疫情嚴重地區，雙效疫苗效益則較另外兩種疫苗更具優勢。「這就是為什麼公衛防疫措施很重要，」陳秀熙強調，先控制疫情再配上疫苗，就會更有效。台灣就是低傳播地區，疫苗一定會非常有效，重點是等待期間務必持續做好公衛防疫措施。

公衛學者張維容表示，有研究比較五種不同年齡層的疫苗分配策略，結果發現，優先分給20到49歲，感染率下降最顯著；優先給60歲以上長者，死亡率降幅最大。如果考慮傳染率的變化，只要是一個人還能傳染1.3個人以上，不論疫苗施打速度，都建議先給60歲以上族群打。另外，相較於血清抗體陽性的人，打血清抗體陰性的族群的感染率、死亡率下降效果最好，這也能解釋為何疫情緩和區域可獲得較佳的疫苗效益。

最進公衛專長的醫師廖思涵歸納Novavax疫苗和楊森疫苗近期公布的研究，兩劑Novavax可以有效對抗感染，而且在長者、愛滋患者都同樣有效，也是第一個證實對英國變異株和南非變異株都有效的疫苗。楊森疫苗則只要一劑，就可以降低中重度感染和死亡風險，在長者有效，對抗南非株變異株都有效。這兩個疫苗都只需要儲存在攝氏2到8度，運輸和保存上比較便利，成本相對較低。