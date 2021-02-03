英美疫情趨緩但每11天一突變 疫苗與病毒變異賽跑

歐美大國過去數個月持續陡升的確診及死亡人數，終於因疫苗接種而開始趨緩。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及其研究團隊，今持續召開防疫科學直播，指出美國與英國疫情終於開始出現趨緩，但無法完全歸功於疫苗，公衛防疫措施也不容輕忽。陳秀熙表示，平均每11天就有一個突變，疫苗的效益和施打速度，就是在跟變毒變異的速度競賽。

公衛學者彭思敏表示，美國上周新增105萬人確診、2萬人死亡，不過已有2520萬人至少打過第一劑疫苗，達成7.6%接種目標。陳秀熙表示，以美國目前施打速度，達成90%施打率得花10個月，各國也都要打半年以上。病毒變異快，平均每11天就有一個位置產生置換，加速接種是一大挑戰。

公衛學者古玫生指出，英國12月開始打牛津和輝瑞疫苗，施打速度是美國的兩倍，已打14%人口。加上1月5日實施封鎖，疫情也在趨緩。不過12月疫情高峰對醫療體系帶來的壓力還在，住院和加護病房病床數占床率上升，醫療能量緊繃、人力不足，1月21日創單日最高死亡紀錄1820人，死亡率仍高達2.5%以上。

古玫生表示，根據最近英國首相和首席科學顧問所公布之消息，英國新型冠狀病毒諮詢小組利用社區檢驗及死亡資料，60歲以上感染B.1.1.7變異株的死亡率達千分之13到14，高於原病毒株的死亡率千分之10。陳秀熙提醒，雖然只是初步的資料，還是一個警惕，變異株對長者格外有威脅，應持續注重醫療及長照機構、家中長者的防疫。

疫苗接種進度最快的以色列， 目前看到可減少33%感染率。公衛學者王威淳分析，以色列1月中已經打了25%，大約200萬人，75%老年人已至少打一劑，以色列成為第一個報告疫苗對臨床試驗以外族群效益的國家，發表於《英國醫學期刊》和《科學》，打一劑可減少33%陽性率，第二劑效益、未接種群體的間接保護效益，還需要再觀察。

陳秀熙提醒，不能忽略的是，以色列同時也實施封鎖和境外管制，報告疫苗對於預防感染的效益只有減少三分之一，不過以他們的接種速度，很有希望可以幫助全球在未來兩個月內了解族群免疫的效果。