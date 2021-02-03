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中國增25例確診 15宗本土病例在吉林等3省市

中央社 / 台北3日電
中國大陸疫情持續升溫。圖／取自新華社
中國大陸疫情持續升溫。圖／取自新華社

中國2日共新增25例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中15例為本土病例，分布在吉林、黑龍江和河北等3省市。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團2日共報告新增25例COVID-19確診病例，其中15例為本土病例，分別是吉林的8例、黑龍江6例，和河北1例。

2日的境外移入病例有10例，分別是上海的4例、廣東2例、四川2例、江蘇1例和陝西1例。當天沒有新增死亡病例，上海則通報新增1例境外移入的疑似病例。

綜合各地衛健委及陸媒報導，吉林省新增的8例本土病例中，其中3例在長春市、5例在通化市。黑龍江新增的6例中，有2例在綏化市望奎縣，4例在哈爾濱市。河北的1例則由石家莊市通報。

國家衛健委統計，中國現有確診1516例，累計治癒出院8萬3467例，累計死亡病例4636例，累計報告確診8萬9619例，現有疑似病例2例。累計追蹤到的密切接觸者有96萬8131人，還在醫學觀察的密切接觸者則有3萬6360人。

在無症狀感染者部分，中國2日共新增12例，當天轉確診10例，當天解除醫學觀察45例，還在醫學觀察的無症狀感染者有829例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬0511例，其中9549人出院，184人死亡。澳門特別行政區則有47例，其中46人出院。

新冠肺炎 COVID-19

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