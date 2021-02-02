快訊

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了！

港機場7萬人將接受病毒檢測

中央社 / 香港2日電

香港當局後天起將會在國際機場展開大規模抗疫行動，強制在機場工作的近7萬人接受2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，新冠肺炎）病毒檢測。

港府今天公布，機場管理局將會執行這項強檢計畫，預定於2月4日至25日進行，屆時相關員工可以在機場設立的檢測站接受檢測，也可以自費到民營診所受檢。

港府預計有接近7萬人納入這次強檢範圍。

去年11月，本地爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）第四波疫情，情況至今嚴峻；兩週前起，港府改變抗疫模式，由被動變主動，一旦某大樓或某區出現一定數量的確診者，就會在不通知的情況下圍封檢疫，期間禁止任何人進出。

最近兩天，當局圍封檢疫的行動愈趨緊密，務求對病毒清零。

對於港府的圍封強檢行動，有民眾表示支持，也有市民認為擾民。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

港府延長防疫措施兩週 至農曆年初六

港首次圍封藍籌屋苑 強檢460人0確診

香港青協調查：三成青年打算移民 逾半對國安法失望

歐陽娜娜機場遇不明男子騷擾　遭扯髮問「我能親你嗎」

相關新聞

疫苗接種量增 大陸注射器廠：6月才能出貨

全球搶接種新冠病毒疫苗，大陸注射器製造商警告，一些訂單可能要到6月才能完成，因全球疫苗接種計畫給商家生產線帶來空前壓力，...

港府對香港機場發出強檢公告 7萬人將受檢測

香港政府今日宣布，將對在香港機場工作的人員強制進行新冠病毒核酸檢測，預計需受檢人數將有7萬人。

試驗數據不夠 歐洲多國不建議老人施打牛津疫苗

英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，由於臨床...

港機場7萬人將接受病毒檢測

香港當局後天起將會在國際機場展開大規模抗疫行動，強制在機場工作的近7萬人接受2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，武...

圖表看疫情／阿根廷研發馬血清療法 日延長緊急事態宣言

日本東京、大阪、名古屋、福岡四個都會區發布緊急事態宣言到2月7日為止，但因醫療資源緊迫情況仍未緩解，日媒報導，政府今天將決定延長宣言1個月到3月7日為止。

憂疫苗出口採許可制 日本將與歐盟談判

歐洲聯盟對疫苗出口採取許可制，日本政府負責疫苗接種事項的行政改革擔當大臣河野太郎今天說，為了不對日本疫苗取得造成影響，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。