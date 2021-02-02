港機場7萬人將接受病毒檢測
香港當局後天起將會在國際機場展開大規模抗疫行動，強制在機場工作的近7萬人接受2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，新冠肺炎）病毒檢測。
港府今天公布，機場管理局將會執行這項強檢計畫，預定於2月4日至25日進行，屆時相關員工可以在機場設立的檢測站接受檢測，也可以自費到民營診所受檢。
港府預計有接近7萬人納入這次強檢範圍。
去年11月，本地爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）第四波疫情，情況至今嚴峻；兩週前起，港府改變抗疫模式，由被動變主動，一旦某大樓或某區出現一定數量的確診者，就會在不通知的情況下圍封檢疫，期間禁止任何人進出。
最近兩天，當局圍封檢疫的行動愈趨緊密，務求對病毒清零。
對於港府的圍封強檢行動，有民眾表示支持，也有市民認為擾民。
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