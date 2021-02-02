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中國新增30例確診 本土12宗都在東北

中央社 / 台北2日電

中國1日新增30例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中12例為本土病例，都集中在東北的黑龍江省和吉林省。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國1日共新增30例COVID-19確診病例，其中本土病例有12例，分別是黑龍江的8例，和吉林的4例。

綜合各地衛健委和陸媒報導，黑龍江1日新增的8例確診，有6例在哈爾濱，2例在綏化市望奎縣。吉林省當天新增的4例確診，都在通化市；通化還新增2例無症狀感染者，長春也有1例。

境外移入確診則有18例，分別是上海的7例、江蘇3例、遼寧2例、廣東2例、北京1例、山西1例、四川1例和陝西1例。

國家衛健委統計，中國現有1582例確診，累計治癒出院8萬3376例，累計死亡病例4636例，累計報告確診8萬9594例，現有疑似病例1例。當天解除醫學觀察28例，還在醫學觀察的無症狀感染者有872例。

在無症狀感染者方面，中國1日共新增15例，當天轉確診6例，當天解除醫學觀察28例，還在醫學觀察的無症狀感染者有872例。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬486例，其中9474例已經出院，另有182例死亡。澳門特別行政區共有47例，其中46例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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