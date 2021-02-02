中國新增30例確診 本土12宗都在東北
中國1日新增30例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中12例為本土病例，都集中在東北的黑龍江省和吉林省。
中國國家衛生健康委員會網站通報，中國1日共新增30例COVID-19確診病例，其中本土病例有12例，分別是黑龍江的8例，和吉林的4例。
綜合各地衛健委和陸媒報導，黑龍江1日新增的8例確診，有6例在哈爾濱，2例在綏化市望奎縣。吉林省當天新增的4例確診，都在通化市；通化還新增2例無症狀感染者，長春也有1例。
境外移入確診則有18例，分別是上海的7例、江蘇3例、遼寧2例、廣東2例、北京1例、山西1例、四川1例和陝西1例。
國家衛健委統計，中國現有1582例確診，累計治癒出院8萬3376例，累計死亡病例4636例，累計報告確診8萬9594例，現有疑似病例1例。當天解除醫學觀察28例，還在醫學觀察的無症狀感染者有872例。
在無症狀感染者方面，中國1日共新增15例，當天轉確診6例，當天解除醫學觀察28例，還在醫學觀察的無症狀感染者有872例。
在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬486例，其中9474例已經出院，另有182例死亡。澳門特別行政區共有47例，其中46例已出院。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言