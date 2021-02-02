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生理食鹽水製假疫苗 北京江蘇山東80餘人落網

中央社 / 台北2日電

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐之際，不法分子趁機生產假疫苗牟利，新華社報導，中國警方近日破獲以生理食鹽水加工製成的假疫苗案，共80餘人涉案，查扣3000多支假疫苗。

官媒新華社1日披露，江蘇、北京、山東等地公安機關近日破獲一起特大製售COVID-19假疫苗案，涉案者自去年9月以來透過對預灌封注射器組合件注入生理食鹽水，加工製成假疫苗，並層層加價銷售。

報導說，警方成功斬斷犯罪鏈條，抓獲疑犯80餘人，所製售的假疫苗流向都已查明。

中國大陸正推進COVID-19疫苗注射，中國疾控中心病毒病預防控制所所長許文波日前表示，截至前天（1月31日），各地累計報告疫苗接種量已逾2400萬劑次。

新冠肺炎 COVID-19

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