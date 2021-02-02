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力挺調查團 世衛批放話者不負責任

德國之聲 / 德國之聲

(德國之聲中文網) 世界衛生組織周一(2月1日)抨擊批評新冠起源調查的人士，並挑戰那些聲稱自己更了解狀況的放話者，要他們站出來提供確切證據。

世衛新冠起源調查小組正在武漢查訪，試圖從這個2019年12月發現首起病例的湖北武漢拼湊出病毒傳播的方式。

世衛緊急事務主任瑞安（Michael Ryan）不滿專家考察團遭到部份人士詆毀，要求那些自稱掌握疫情爆發信息的人站出來，不要只會在背後批評。

他說，許多批評者都說他們「不會接受報告出來後的結果」，或者說「其他情報可能會顯示出不同的發現」。他問道：「在報告寫好之前就說不接受報告，這是多大的責任？」他也要所謂掌握情報者提供確切證據。

美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）1日稍早告訴美國全國廣播公司（NBC），有關透明度，中國 「遠遠沒有達到目標」。

他說：「中國必須加強並確保調查是透明的，會提供並分享信息，讓國際專家和檢查員進入。」他認為中國並沒有確實做到這些事。

針對布林肯所言，瑞安回應，世衛團隊應該得到國際支持，與此同時，「是時候讓那些說和認為自己有信息的人開始提供信息了。」

他補充說，所有的傳染病調查都會發現一些信息，然後拋出進一步的問題，還以「偵探故事」來形容調查過程。

在訪問醫院、華南海鮮市場和湖北疾控中心後，世衛流行病學家範科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，該團隊將訪問武漢病毒學研究所。

這個行程引起外界高度關注，因為美國前總統特朗普在任內提過好幾次新冠病毒是從該所洩露，這種未經證實的理論。

範科霍芙說：「調查團隊正與中國同行進行非常富有成效的討論，參觀武漢周邊的不同醫院。」

她也提到專家們在海鮮市場的查訪很順利，親自到攤位上去了解情況，也會見了中國疾病預防控制中心的同行。

調查結果有限?

根據路透社，世衛獨立專家組在湖北疾控中心待了約4個半小時，是查訪以來待最久的地方。專家們事後並沒有與等候的記者交談。

範科霍芙說：「他們所進行的訪問提供了詳細的信息，而所有這些信息都需要進行分析。」

她表示，國際團隊會與中國專家一起努力，從這些分析中找出更多問題，雙方目前也就早期病例進行良好的討論溝通。

華盛頓外交關系委員會高級研究員黃嚴忠對路透社表示，兩周的實地工作時間對專家們來說並不多。

他說：「我認為他們沒有時間獲得任何結論性的結果。這更像是溝通和信息交流。這取決於他們在挖掘新信息方面的勤奮程度，但也關系到中方的合作和包容程度。」

路透社報導，北京不斷對新冠病毒源自中國的說法提出質疑，指出進口冷凍食品是一種渠道。而在1月31日，中國官媒又重提了這一假說。

鄒宗翰　(法新社、路透社)

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新冠肺炎 COVID-19

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