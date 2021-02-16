2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

國內疫情近期讓人忐忑不安。部桃醫院爆發群聚感染，延燒到平鎮某醫院，使得民眾人心惶惶。在全球疫情未見明朗之際，來看看全球各大預言家，對2021年如何掐指神算。讓人焦心的是，預言家提出的各種預言，普遍看壞2021年。

一、塔羅牌老師艾菲爾：除夕前後三天 注意安全

塔羅牌老師艾菲爾上月24日無預警在臉書寫下「除夕前後三天，注意安全」，讓網友大喊「毛毛的」。

艾菲爾在臉書粉專發文寫道，「粉絲們注意安全，除夕前後三天，看看有何重大消息出現」，提及時間點落在除夕前後，雖然未說明具體事情，大家仍紛紛猜測：「總覺得有什麼大事，但絕對不是什麼太好的事，這大事有可能影響全球局勢的感覺，就像連鎖效應」、「老師…還有什麼震撼彈未爆」、「老師這樣感覺不太妙耶」、「當然希望風調雨順國泰民安，但老師這段話實在讓人不寒而慄」、「台灣的話，感覺是地震」。

但也有人表示，「期待好消息，疫苗開始施打」、「疫情好轉嗎？相信一定是好事」、「大家可以在這段時間多多祈禱、祝福，消除自己內心的恐懼，以同一場域量子力學的概念，放大好事發生的機會，縮小壞事發生的可能」。

二、「印度神童」阿南德：2月恐會有大災難

「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）指出，今年2月恐會有更大災難發生，因為去年八月時準確預言了新冠肺炎疫情，而讓阿南德的聲名大噪，他的預言也格外引起外界關注。

根據阿南德最新預言指出，2021年2月太陽、月亮、水星、木星、金星、土星形成罕見的六星連珠，可能會帶來大災難，甚至是全球經濟崩潰；特別的是，與塔羅牌老師艾菲爾的預言不謀而合，阿南德測小年夜(2月10日)當天，會發生重大事件。針對疫情發展，阿南德更說，2021年甚至會爆發比新冠肺炎疫情更加嚴重的危機。

但阿南德的預言並非每次都百發百中，例如預測2020年會發生第3次世界大戰就只能供作參考。

三、蘆筍占卜師：疫情六月停止 但...人們生活再也回不去

英國65歲的「蘆筍占卜師」帕金頓（Jemima Packington），運用神奇的「扔蘆筍」方式來預知未來，她表示，2021年下半年疫情將會停止，但就像世界已經發生化學變化一樣，人們將再也回不去往日的生活。

帕金頓聲稱能用蘆筍預測未來，是目前全球唯一的「蘆筍占卜師」，透過將蘆荀拋至空中，觀察落地時的樣子解讀預測未來，帕金頓說，全球疫情大流行將在2021年6月趨緩，但人類再也回不去往昔的生活，未來就連出國旅行都是「偶爾的選擇」，但人類會在此疫情襲擊下，變得更「善良和寬容」，各國政府也會更尊重民眾的意願。

就整體大環境預測，帕金頓說，地球氣候變遷也會愈趨極端，熱帶風暴將會越頻繁。政局方面，帕金頓更直接唱衰，英國王室今年將會面臨至少兩次的離婚潮，包括伊莉莎白二世女王都有可能在今年宣布退位，而「葛斯」（Gus）會成為新生兒中最普遍的名字。

然而，帕金頓的預言也非每次都準確，她在去年的預測幾乎「錯得離譜」。帕金頓去年1月說，美國總統川普會連任，又說英國脫歐會順利，還有英國王室將有新生兒與喪親之痛，皆是錯誤的解讀。但她在2019年，確實說中英國板球隊會贏得世界冠軍，及英國知名企業終將倒閉等事實。

四、預言家鄭博見：2021年下半 將迎真正天災人禍

一名馬來西亞預言家鄭博見，針對2021辛丑年，在個人YouTube頻道「拿督鄭博見DAC」說出15項預言，透露2021年將是「考驗、迷惑和革命年代」，並說2021年下半恐會「迎來真正的天災人禍」。

鄭博見分析60年一次的辛丑年，在60、120、180年前，共3次辛丑年發生的大事件。1961年，中國遭逢連續3年的大饑荒，導致共4000萬人死亡，還包括豬灣事件、美國埃斯特颶風侵襲等災難；1901年中國與八國聯軍簽定辛丑條約、華爾街股災等，180年前則有鴉片戰爭等災難。

鄭博見認為2021年，各國會因受到疫情重創，經濟和民生皆受影響，變得只顧已利、言而無信，爆發更多國與國之間的衝突或戰爭。多國政府為穩定民心，想盡辦法粉飾太平，恐將掩飾掉更多致命的問題，讓下半年遭遇真正的天災人禍。

鄭博見分析，2021年的卦象為「山火賁卦」，暗喻山林百花齊放，恐怕只是短暫的假象，山下很快會發生大火「露出真面目」，「賁卦」意指假象粉飾、偽裝、掩飾、曇花一現。至於疫情則不會完全消失，人類必須學著與病毒共處，他直言辛丑年是更考驗、迷惑與革命的年代。

鄭博見預測2021年的15件大事如下：

1. 病毒不會消失，會與人類共存，病毒繼續變種，感染率提高但殺傷力降低，但在3月後疫情會緩和，但疫苗不一定有效，疫情不能完全消除。

2. 動物瘟疫將製造另一波恐慌，以馬、牛、羊、豬、狗、雞須特別注意。

3. 國家因對立，而出現冷戰、貿易戰或其他戰爭，許多國家因疫情產生民生問題。

4. 冷戰讓大國退出聯盟，國際組織失去意義。

5. 人類沮喪、憂鬱，甚至有報復的反社會心理，社會問題層出不窮。

6. 中產階級減少，貧富差距加大，失去重要的「階級經濟平衡」。

7. 恐怖主義恐捲土重來，甚至發生大屠殺。

8. 可能發生航空相關災難，例如大型飛機失事。

9. 物品奇蹟般尋獲、謎團終解。

10. 疫情肆虐，企業倒閉潮未達高峰，明年更多大企業倒閉裁員。

11. 經濟崩盤，投資者須格外小心，明年下半年更要留意。

12. 將迎接氣候最溫暖的5年。

13. 天災將和「風」有大關係，會導致大風暴、龍捲風、颱風、沙塵暴。

14. 世界級的電腦系統大癱瘓，電腦世紀病毒將出現。

15. 迎接更大型的文明革命，改變世界原有的規律和秩序。