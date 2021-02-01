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澳洲對紐西蘭重啟旅遊泡泡 紐西蘭邊境不開放

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

澳洲重啟與紐西蘭旅遊泡泡！紐西蘭24日出現本土確診案例後，澳洲宣布暫停對紐國的旅遊泡泡，但因後續並無再出現新的本土確診，1月31日宣布重啟，由於目前旅遊泡泡單向，因此澳洲希望紐國也能開放。但紐西蘭總理阿爾登認為，考量疫苗接種的不確定性，暫時維持邊界關閉。

重啟紐國旅遊泡泡

根據《半島電視台》與《FRANCE24》報導，紐西蘭1月24日通報時隔多月的首例本土確診案例後，澳洲立刻於隔日宣布，暫停對紐西蘭旅客無須接受隔離14天，就可入境的「跨塔斯曼」(trans-Tasman)旅遊泡泡計畫。但由於紐西蘭在24日後，並無出現新的本土確診，因此澳洲在1月31日宣布，重啟「跨塔斯曼」旅遊泡泡。

澳洲代理首席醫療官基德表示，鑑於紐西蘭對新冠病毒的嚴格的公衛處理，現在認為來自紐西蘭的風險足夠低。但他補充說，澳洲將要求在接下來10天，篩檢航班起飛前後來自紐西蘭的旅客，因為仍存在小風險，有可能發現其他相關案例。

紐國邊境維持關閉

報導指出，目前紐西蘭與澳洲間的旅遊泡泡是單向運作，因此澳洲希望在未來幾個月內，紐西蘭也能開放，讓兩國間形成雙向旅遊泡泡。但紐西蘭總理阿爾登在上週表示，考量全球的風險和疫苗接種的不確定性，今年大部分時間可能仍維持邊界關閉。

紐西蘭在新冠疫情中的處理，廣受讚譽， 500萬人中僅1927例確診，25人死亡。而澳洲自去年3月起，對新西蘭以外的所有國家都關閉了邊界，目前計劃從2月下旬開始接種疫苗。澳洲截至1月31日，已兩週沒有出現本土確診案例，累計2萬9000例確診，909人死亡。

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