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香港新增34例確診 累計182人病故

中央社 / 台北1日電

綜合港媒報導，衛生官員今天通報，香港新增34例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診；此外再添一名患者病故，累計已有182人染疫身亡。

綜合官方香港電台、明報報導，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會表示，新增34例確診，其中29起本土疫情中有8例源頭不明。

另據醫院管理局，基督教聯合醫院一名85歲女性確診患者昨天上午不治。截至目前為止，香港共累計182名病患離世。

政務司司長張建宗今天在記者會表示，由於疫情仍然嚴峻，港府決定延長現有防疫措施至2月17日，期間餐廳不能在晚間提供內用服務，各類娛樂場所則須關閉。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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