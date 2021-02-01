香港新增34例確診 累計182人病故

新冠肺炎疫情仍蔓延各國，使全球疫情確診數已超過1億。其中，在印度一名35歲的女子去（2020）年9月時首次確診後，至今症狀雖然都已消失，但在這5個月內總共檢驗了31次，卻都是陽性反應，令當地醫生十分不解。

2021-02-01 16:15