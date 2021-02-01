港府延長防疫措施兩週 至農曆年初六
香港當局決定延長正在實施的防疫措施兩週，至農曆年初六，期間餐館依然不能在晚上提供堂食（內用），各類娛樂場所須關閉。
政務司司長張建宗今天在記者會上表示，現有防疫措施將於3日到期，考慮到當前2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，當局決定延長現有防疫措施至2月17日。
他期望市民及業者諒解，並表示政府將會在未來兩週加強對病毒檢測，以便在農曆年後可以讓業主逐步恢復經營，學校逐步復課。
去年11月以來，本地爆發第4波新冠肺炎疫情，當局隨後實施至今最嚴格的防疫措施，包括禁止餐館晚上提供堂食，以及關閉電影院、按摩院及卡拉OK等。
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