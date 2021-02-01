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多國家登機前需持陰性證明 航空業：徒增成本

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

由於近期越來越多國家，包括加拿大、英國等，開始要求乘客要持新冠陰性檢測證明才能登機入境。對此，眾多航空公司表示異議，雖然贊同乘客在上飛機前進行檢測，但由於乘客自行到未認證機構進行採檢，陰性報告可信度不足，甚至可能出現報告造假，造成防疫漏洞，航空公司也將大幅增加檢查的行政成本。

缺乏統一檢測標準

FlightGlobal指出，現行的新冠檢測缺乏國際統一標準，也不是每個國家的公家衛生單位都可以提供檢測，導致乘客只能找私人機構進行新冠測試，或者自行購買檢測組測試，且需要耗費數日等待結果，更無法保證準確性和可用性，加上價格有時會超過廉價航空的機票，對於防堵疫情可能沒有太大幫助，只會徒增航空公司和乘客的不便。

英國希斯洛機場CEO約翰．荷蘭德接受媒體訪問時表示，航空業贊同乘客上飛機前要進行檢測，但希望國際之間對於檢測能有統一標準，如哪些機構才能進行有效測試，起飛多久以前的測試才能被認證等，否則航空公司也無法保證檢查的有效性。

增加旅行成本

Quartz報導，由於許多國家近期開始要求入境乘客，除了入境需要隔離，還要持新冠疫情陰性檢測證明，如英國、加拿大、智利和哥倫比亞，有些國家的機場甚至還要新增落地檢測，如美國洛杉磯。

國際航空運輸協會（IATA）建議各國政府，檢測通過的旅客，應該要有隔離期減免的措施，而不是把檢測和隔離兩種規定加在一起，導致旅客因規定繁瑣不願搭乘，且檢測加上隔離的費用高昂，以加拿大為例，從入境前檢測到入境後隔離，人均花費可高達5萬台幣左右，若這樣的規定長期執行，勢必要擬定更有效率的政策。

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