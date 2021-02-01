服從國際法規則 以色列批准支援巴勒斯坦新冠疫苗

向國際法低頭，以色列批准提供疫苗給巴勒斯坦人！長年未解的以、巴衝突讓雙方在爭議領土治理權沒有共識，以色列在疫苗資源上早與2大製藥廠達成購買協定，但貧困的巴勒斯坦政權無力購買疫苗。以色列一開始以奧斯陸協議為由表示，巴勒斯坦人的接種不歸他們管，國際則以日內瓦公約的國際法優先權，要求佔領國負責被佔領區，以國1日終於妥協，轉交首批疫苗給巴政權。

疫苗貧富不均

以色列屬於第一批與國際大型製藥廠洽談疫苗購買的國家之一，他們從輝瑞與Moderna拿到多劑疫苗，當前該國930萬人有3分之1已接種首劑，約170萬人已接種第2劑，堪稱疫苗接種領頭羊；但相比之下，與他們長年爆發衝突、位居鄰近的巴勒斯坦政權就顯得窮困，目前還無法取得疫苗，只能等待WHO的COVAX計劃下、較慢的疫苗購買。

《美聯社》也提到，這成為當今全球防堵疫情的大難關：貧富不均，富裕的國家能優先取得大部分的疫苗，貧窮的國家如同地球的次等公民。儘管國際條約多次聲稱「共同防疫」，但從疫苗購買與提供權就能看出實際落實的難度高。

國際法優於一切

對此，《中東之眼》就報導，以色列與支持者認為，替巴勒斯坦人接種疫苗是巴勒斯坦權力機構的責任（他們尚未被以色列承認國家主權），而批評的學者認為，道義上以色列該提供疫苗。爭端主要圍繞在3個問題：實際上是誰治理爭端區的巴勒斯坦人？半自治的巴勒斯坦權力機構能否履行國家作用？規範以巴之間責任的《奧斯陸協定》，能否免除以色列對佔

領區的責任？

國際法專家庫塔布解釋，在以巴爭論未解的情況下，無法完美區分2個政治實體，就實際面來看，以色列就是爭端領土的統治者，而國際法《日內瓦公約》規定佔領國應對被佔領者的福祉負責，條約上特別規範流行病公衛服務得放在最優先級，加上國際法先於《奧斯陸協定》，以色列在法源上都得負責；更遑論道義上，以國早已讓約旦河西岸的以色列人接種疫苗，而鄰近被佔領區的巴勒斯坦人還處於爹不疼、媽不愛的狀況。

以國批准疫苗至巴

最終以色列妥協了，根據《英國廣播公司》報導，以國國防部長甘茨1日表態，首度提供第一批疫苗轉交給巴勒斯坦權力機構，由他們分派給巴勒斯坦人接種（以國想依照奧斯陸協定規定：公衛系統交給巴勒斯坦政權自己管）。

截稿前外媒尚未報導巴勒斯坦政權的回應。

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