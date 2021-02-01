無症狀確診女「連驗31次」都是陽性 已長期隔離5個月
新冠肺炎疫情仍蔓延各國，使全球疫情確診數已超過1億。其中，在印度一名35歲的女子去（2020）年9月時首次確診後，至今症狀雖然都已消失，但在這5個月內總共檢驗了31次，卻都是陽性反應，令當地醫生十分不解。
據印度媒體《India Today》報導指出，該名確診者是35歲的德薇（sarada devi），先前居住在印度的拉賈斯坦邦（Rajasthan）。因參加某個聚會時，需提供新冠病毒的檢驗報告，便在去年9月4日確診後被隔離。
而據當地官員指出，當時德薇接受3種不同的新冠病毒療法，隨即病情也跟著好轉。然而在她狀況好轉後，共接受了17次PCR檢測、14次快篩檢測，但奇怪的是，直至今年1月7日的檢驗結果仍是陽性，使當地醫師十分困擾，只好讓她繼續隔離。
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