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台鹽董事長陳啓昱今突宣布辭職 發表三點聲明

北京憂春節疫情失控 世衛小組訪湖北疾控中心

德國之聲 / 德國之聲

中國官方數據周一(2月1日)顯示，新冠肺炎日新增病歷為三周多來最低，扭轉了一天前急劇上升的數據。

中國衛健委在一份聲明中說，新的確診報告病例減少了一半以上，從前一天的92例下降到42例。這也是從1月8日出現33例以來的最低單日增幅。而在中國不列為確診病例的無症狀感染病例也從一天前的19例降至16例。

在新增的33例本土感染中，東北黑龍江省報告了22個新病例，鄰近的吉林省報告的新患者則從前一天前的63例下降到10例。其余9例為境外輸入。

即使新的確診病例數下降，中國中央和地方當局仍繼續勸阻民眾不要長途旅行，「就地過年」，凸顯了官方對接下來農歷新年假期再次爆發疫情的擔憂。

按照過去中國春運的記錄，幾乎都有數億人出行。但今年官方預測，假期期間的出行總量將比2019年下降60%。

截至目前，中國新冠病毒確診病歷總數已達89564例，死亡人數則維持在4636人。

疫情起源調查進度

世界衛生組織新冠疫情起源調查小組周一 (2月1日)訪問湖北省疾病預防控制中心。

獨立專家組1月28日在湖北省省會武漢隔離兩周後，正在進行為期兩周的實地考察。到目前為止，訪問過醫院、華南海鮮市場和一個紀念武漢與疫情鬥爭的展覽。

為了避免外界期望過高，世衛表示，在疫情防控的限制下，小組成員只會按照中國安排的行程走，不會與社區成員有任何自由接觸。

中國官方沒有公布小組考察的完整行程，記者也無法貼身采訪小組成員，媒體報導受到嚴格限制。

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