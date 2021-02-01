歐盟疫苗施打進度慢 德國不排除中俄供貨

(德國之聲中文網) 歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen)周日 (1月31日)為歐盟的疫苗接種記錄辯護，並加倍強調雄心勃勃的接種目標。

她在接受德國公共廣播公司ZDF采訪時說：「我們希望到夏季結束時，歐洲70%的成年人都能接種疫苗。」

她的這番話呼應了她本月早些時候做出的承諾，她的副手、歐盟委員會副主席希納斯（Margaritis Schinas）澄清說，「夏季」是指6月至8月底這段時間。

馮德萊恩1月26日接受ZDF訪問，將歐盟有些低迷的疫苗接種率與美國和英國的疫苗接種率進行了比較。她強調，各國與區域間並沒有疫苗接種競爭，「唯一的競爭是與病毒和時間賽跑。」

到目前為止，歐盟已收到1800萬劑疫苗，4.46億人口中的1200萬人至少接種了第一劑疫苗。馮德萊恩表示這樣「進展良好」，但她也承認，2月和3月在疫苗施打上會遇到比較多困難 ，但疫苗交付問題在這兩個之後基本上就解決了。

日前由於阿斯利康-牛津與和BioNTech-輝瑞疫苗的延遲交付，歐盟疫苗接種目標受阻。馮德萊恩因此在1月31日與來自與歐盟有疫苗合同的公司的7位制藥業高管會談。會議上，阿斯利康向歐盟伸出了橄欖枝，表示該公司同意在第一季度額外供應900萬劑疫苗。

馮德萊恩在推特上稱贊此舉是 「向前邁出的一步」，並補充說，該公司「還將擴大其在歐洲的生產能力」。然而，即使是3月底前達到4000萬劑的新交付目標，也仍然只是該公司最初承諾的一半。

上周歐盟與阿斯利康互指違約，先是歐盟指責阿斯利康沒有履行合同義務，阿斯利康則指責比利時一個生產基地出現生產問題，無法完成在2021年前三個月向歐盟交付60%疫苗訂單數量的承諾。

歐盟表達不滿，說明與包括英國在內的其他客戶相比，阿斯利康對歐盟的待遇不公平。1月29日，歐盟則采取行動收緊疫苗出口規則，引發英國投訴。

德國考慮接種中俄移苗

雖然德國對中國和俄羅斯的疫苗持開放態度，但遲遲未獲批准。德國衛生部長施潘 (Jens Spahn)1月31日表示，在疫苗短缺下，如果衛星V疫苗(Sputnik V)和中國國藥疫苗(Sinopharm)獲得歐盟批准，就考慮開始使用請這兩國供貨。

他說：「無論疫苗是在哪個國家生產的，如果它們安全有效，就能幫助應對疫情。」

施潘1月31日對《法蘭克福匯報》報說，疫苗必須得到歐洲藥品管理局（EMA）的批准，但使用中國和俄羅斯的COVID疫苗沒有根本性障礙。

施潘在他承認德國面臨疫苗短缺的幾天後，發表了關於中國和俄羅斯疫苗的言論。他提到，這種短缺可能會持續到4月份。

1月28日，他在推特上寫道：「我們仍將有至少10周的時間面臨疫苗短缺的艱難局面。」

面對疫苗公司供應不穩定，本周早些時候，施潘告訴德國之聲，歐洲必須獲得疫苗「公平的份額」，並呼籲歐盟引入出口許可證制度，以阻止過多的疫苗流向國外。

施潘表示，希望疫情能在年內得到控制，不要迎來「新冠二周年」。

此前，匈牙利的醫藥和食品監管機構已經批准了中國國藥集團生產的冠狀病毒疫苗。1月初，匈牙利還與歐盟決裂，頒發了臨時許可證給俄羅斯的衛星V疫苗。歐盟表示，匈牙利在該集團共同框架之外達成協議的行為雖然不違法，但不恰當。

俄羅斯1月29日宣布，今年第二季度能夠向歐盟供應1億劑衛星V疫苗，讓大約5千萬人接受疫苗接種。該疫苗的審批申請已經提交給了歐洲藥品管理局。

鄒宗翰/楊威廉 (美聯社、法新社、德新社、德國天主教新聞通訊社)

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