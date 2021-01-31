新冠疫情肆虐 拉丁美洲抗擊新冠奇聞「疫」事

墨西哥醫療級氧氣價格隨疫情蔓延飆漲，氧氣罐更是盜賣的熱門物件。首都墨西哥城北部圖爾特佩克（Tultepec）市運送44大桶氧氣罐貨車被歹徒騎劫，同日「墨西哥社會保險局IMSS」索諾拉（Sonora）州醫院也有大氧氣罐失蹤。首都「紅十字會」救護車在接運新冠患者時，車上價值10萬比索（等值4935美元）的3個大氧氣罐被劫。

氧氣！氧氣！

「公民安全與保護部」（SSPC）資料，1月份全國7州發生13宗氧氣罐搶劫案，犯罪團伙組織偷竊、轉賣和哄抬氧氣罐，市價高出原先3倍。

「聯邦消費者檢察署」（PROFECO）推出「送回一個空罐救人一命」的視頻，重申氧氣罐數量充足，氧氣廠加班加點供應。症結在於民眾將氧氣罐留家備用，從而出現供應缺口。

首都政府也宣布在16個大區設立55個氧氣加灌站，並設立專供貧困病患領取各界捐贈氧氣罐的站點，緩解短缺現象。

墨西哥政府分別向輝瑞BioNtech生物科技（Pfizer-BioNtech）采購3550萬劑、中國「康希諾生物」（CanSinoBIO）采購3500萬劑，以及向阿斯立康（AstraZeneca）采購7740萬劑。去年聖誕節開始接種輝瑞疫苗至今已達66萬2217劑。其中95%為首劑，5%已完成2劑注射。

偽造新冠證明難禁

西班牙「國家報」（El Pais）發自墨西哥城的調查報導，揭露度假勝地坎昆（Cancun）一紙偽造新冠陰性證明僅40美元。購買者僅需提供姓名、出生日期和預定旅行航班，不需采樣即可取得有執照檢驗師簽名的證明。

美國宣布必須持有陰性證明才能入境，偽造證明及時派上用場，較官方250美元緊急檢測費省下了大筆開銷。

墨西哥加勒比海和太平洋岸多個旅游景點為新冠高發區，旅客以偽照證明飛往世界各地，可能帶來災害性後果。

人口1.24億的墨西哥染疫人數1825萬，包括24日宣布染疫的安德列‧羅貝茲‧奧布拉多（Andrés Manuel López Obrador）總統在內，總染疫數排名全球第13位，在拉丁美洲排名巴西、哥倫比亞和阿根廷之後。病歿者卻高達15.5萬人居全球第3位，僅次於美國和巴西。

世界之肺醫院缺氧

素有「地球之肺」美譽的巴西北部雨林亞馬遜州（Amazonas）新冠疫情失控，更衍生出可能二度感染的變異毒株。該州首府瑪瑙斯（Manaus）醫療系統氧氣短缺幾近崩潰，州長威爾遜•利馬（Wilson Lima）呼籲國際緊急援助氧氣，委內瑞拉已做出承諾。

反對黨的聖保羅州長多利亞（João Doria）譴責雅伊爾‧博索納羅總統（Jair Bolsonaro）政府不負責任，因為聯邦政府否認新冠肺炎大流行，草菅人命。

博索納羅回應，「瑪瑙斯情況確實很糟，聯邦政府已經盡了全力，如今只有靠州政府和市政府自己了。」

任期過半的博索納羅長期忽視施打疫苗抗疫手段，瑪瑙斯嚴重疫情下醫院居然缺氧，導致裡約和聖保羅等大城24日起連續兩天同步舉行彈劾大游行。

博索納羅體會到醫療體系「缺氧」殃及個人政治前途，怪罪官僚體系導致疫情失控，轉而接受中國援助疫苗並公開致謝。

博索納羅宣布，中國「科興生物」（Sinovac）提供巴西足以生產850萬劑CoronaVac疫苗的活性原料。 2月3日運抵後將由布坦坦研究所（Butantan）負責生產。該疫苗有效率僅50.38%，但衛生部決定將采購其中5400萬劑應急。

目前已有124.8萬人接種由「布坦坦研究所」與「中國科興」、及「阿斯利康和牛津大學」合作的疫苗，人數僅佔全國18歲以上人口的0.78%。

巴西人口2.1億，900萬人罹患新冠肺炎，死亡達22.1萬人。

委內瑞拉奇跡水有待驗證

委內瑞拉總統尼古拉斯•馬杜羅（Nicolás a Moros）上周宣布，由本國菁英開發的Carvativir（卡瓦提比）可以清除體內100%新冠病毒，通過國家測試後已獲得制造許可，即將向全國發放，作為治療新冠的輔助藥物。

馬杜羅說，以19-20世紀名醫荷西•格雷戈裡奧•赫南德斯（José Gregorio Hernández）命名的「奇跡水」（Gotas Milagrosas），主要成分DR-10分子與治療丙型肝炎和埃博拉（Ebola）的藥物相仿，2020年赫南德斯以神跡獲梵蒂岡封聖。

但「委內瑞拉科學研究所研究者協會」（Asociación de Investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas）發表51位成員連署聲明，表明公布測試過程及數據前，無法支持該藥療效的說法。

「委內瑞拉國家醫學科學院」（Academia Nacional de Medicina de Venezuela）聲明，將期待更多驗證後做出回應。

「泛美衛生組織」（PAHO）衛生緊急情況部副主任西爾萬‧阿爾迪吉耶裡（Sylvain Aldighieri）表示，「泛美衛生組織和世界衛生組織並未驗證該針對新冠肺炎的新療法。」這是「每個國家藥品監管機構的責任」。

委內瑞拉2848.83萬人中12萬5776人染疫，病歿1177人。馬杜羅總統已宣布4月起將開始施打俄羅斯的「衛星5號」（Sputnik V）疫苗，目前也正與古巴洽購疫苗中。

巴拿馬最嚴隔離男女隔日采購

南北美洲接壤處的運河國家巴拿馬，人口430萬染疫總數卻高達31萬9453人，病歿數5244人；全國每13人中有一人染疫，87.7%復陰。

去年3月以來實施宵禁，8月起男女隔日上街並分時段采購生活用品。目前周末全國強制居家隔離，並按性別隔日采購減低感染機率，但每天仍有超過千例感染。

聖誕節與新年假期後，1月6日曾創下單日新增5186例記錄。借鑑慘痛經驗，2月的嘉年華活動已經宣布取消。

本月18日首批12840劑輝瑞疫苗運抵巴拿馬後展開接種，3月底前總數45萬劑將完成交貨。

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