快訊

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

調查：僅3成1港人 願接種COVID-19疫苗

中央社 / 台北31日電

香港第四波疫情持續反覆，但今天公布的一項問卷調查結果顯示，目前僅有3成1的受訪港人願意接種COVID-19疫苗。專家說，香港要達到群體免疫，至少需要7成市民接種疫苗。

綜合星島日報、香港01報導，香港醫院藥劑師學會與香港醫護聯盟今天發布一個網路問卷調查結果顯示，31%受訪者表示會參與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計劃，33%受訪者表示不會接種疫苗，另有36%受訪者還沒決定。

而拒絕接種疫苗的受訪者當中，84%主要擔心疫苗的副作用及安全性；83%認為疫苗推出過於倉卒，質疑其功效，而當中有近半（48%）市民寧願戴口罩也不願接種疫苗。

調查結果顯示，受訪者認為香港疫情仍需1.7年才可結束。

香港政府目前已採購3款COVID-19疫苗，調查結果顯示，在願意接種疫苗的受訪者中，6成5已決定接種的疫苗生產商。其中最多人希望接種BioNTech疫苗（54%），其次是科興疫苗（28%），最後是阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗（13%）。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，香港7成人接種疫苗是達至群體免疫的最低門檻，但他反對以金錢作為接種誘因，建議政府加強宣傳教育，釋除市民對接種疫苗的疑慮。

今天公布的調查結果是在1月8日至17日進行，以網上問卷的方式訪問了838人。

▌延伸推薦：

全球各國接種疫苗時程出爐 台灣疫苗競賽還要跑多久

新冠肺炎 COVID-19 香港 新冠疫苗 阿斯特捷利康

延伸閱讀

民眾抗議 洛杉磯疫苗配送中心作業遭短暫干擾

各國爭搶疫苗 陳時中：持續努力並量力而言

美國麻州議員林區確診 打過2劑疫苗仍染疫

疫苗購買進程前後不一 蔡壁如：盼陳時中謹言慎行

相關新聞

葡國新增確診率最高 國內醫療瀕崩潰

葡萄牙近日成為全球新冠肺炎新增確診率最高國家，一個月內新增30萬病例，讓國內醫療體系瀕臨崩潰。葡萄牙政府30日表示，葡萄牙本土只剩下7張加護病房病床，目前只能將病患透過空運方式送至醫療量能較充足的離島治療。

民眾不保持安全距離 大陸多地立排隊隔「1公尺」法規

大陸疫情持續嚴峻，然而民眾排隊購物時仍忽略「安全距離」，「大家擠在一起前胸貼後背」，因此，防止人群聚集的「一米（公尺）線...

能查到什麼？WHO專家訪武漢 下午「參觀博物館」

南華早報30日根據大陸國營環球時報報導，世界衛生組織（WHO）調查新冠肺炎疫情源頭的13名專家，30日展開在武漢的第二天...

再延兩周！韓總理：現行防疫措施 延長至春節假期結束

韓聯社報導，南韓國務總理丁世均31日在防疫會議上表示，決定將現行防疫響應級別與措施延長2周至春節假期結束。

美國南卡之後...新冠南非變種入侵馬州 州長：恐已社區傳播

繼南卡羅來納州之後，馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)30日宣布，該州也發現傳染力很強的新冠病毒南非變種；由於南卡...

WHO專家組看武漢封城展、禁媒體 中全程監控

世界衛生組織（WHO）專家組29日參訪武漢病毒研究所等地後，30日前往金銀潭醫院考察，並參觀了武漢的抗疫成就宣傳展。中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。