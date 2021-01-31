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香港再添53例確診 春節恐難放寬限聚令

中央社 / 台北31日電

香港今天再添2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診病例53例，其中本土44例中有17例傳播源頭不明。據港媒報導，由於疫情反覆，港府在農曆新年前都不會放寬限聚令。

香港01報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午公布，香港今天新增確診53例，其中境外移入9例，本土44例中有17例源頭不明。另外還新增20多例初步確診（一採陽性）。

張竹君宣布，今天再有9棟大廈列入強制檢測名單。

據官方通報，香港迄今累計確診1萬453例，過去一天又有3名病患離世，累計已有182人染疫死亡。

報導稱，由於疫情反覆，港府在農曆新年前都不會放寬限聚令，因為當局預計市民在假期間一定會聚會。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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