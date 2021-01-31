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法國出入境限制雙標 僅針對英變種惹議

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
法國推出的新邊境限制將於下週啟用，限制僅針對歐盟外國家（自然含英國），但對於歐盟內部的較鬆規範卻引發爭論。(photo via Euractiv, under CC licensed)
法國推出的新邊境限制將於下週啟用，限制僅針對歐盟外國家（自然含英國），但對於歐盟內部的較鬆規範卻引發爭論。(photo via Euractiv, under CC licensed)

法國推出新的出入境限制，手段是溫和中帶有針對性！出於經濟考量，法國拒絕全面鎖國，但為了封堵變種疫情，決定推出針對性的限制，基本上不影響歐盟國間的出入，但特別針對非歐盟的英國，官方強烈不建議民眾往返該國。然而，葡萄牙和愛爾蘭目前境內變種疫情嚴重，卻獲得法國開放邊境，也引來大眾質疑。相對之下，德國的限制名單就較為合理，即便是歐盟區的葡、愛兩國也上榜。

法國出入境新規範

根據《英國廣播公司》報導，法國預計於下週開始實行最新的防疫限制，為了不傷害經濟，不打算進行全面鎖國，法國總理卡斯特克斯表示，該國僅禁止非歐盟國家的出入境，但他保證歐盟內部的人員流動篩檢不會因此放鬆。

此舉特別針對已不在歐盟內的英國，當局強烈不建議民眾往返英國，但卡斯特克斯推文澄清過，往返英國的貨物不算在限制內，限制英國單純是因為該國是變種疫情的起源地、疫情重鎮。此外，法國也特別列出除了歐盟內的豁免國，也就是法國自認為較安全的國家，包含澳洲、日、韓、泰、新加坡、紐西蘭等國。

新規定雙標惹議

雖然法國推出新邊境限制，但卻被質疑兩大點，據《法國本土新聞網》報導，首先，當局雖說要求出入境得在最低限度（意即不得已之下才許跨國境），但對於歐盟內部的跨境控管卻不嚴格，不用特別提出跨境原因；甚至工作人員和運輸人員還能免篩檢（僅有來自愛爾蘭的人員需要檢測）。

其次，法國規範的出入境許可國家列表認定標準不一，歐盟區內的葡萄牙和愛爾蘭境內目前變種疫情嚴重，葡國更從年初就頻傳醫療系統崩潰，難以遏止疫情，愛爾蘭更是從防疫優等生瞬間變成重災區。相較之下，德國的出入境限制就更為合理，該國列出的限制名單都是無力控制變種疫情的國家，包含南非、巴西、英國，即便是歐盟區的葡、愛兩國也上榜。

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