葡國新增確診率最高 國內醫療瀕崩潰

葡萄牙近日成為全球新冠肺炎新增確診率最高國家，一個月內新增30萬病例，讓國內醫療體系瀕臨崩潰。葡萄牙政府30日表示，葡萄牙本土只剩下7張加護病房病床，目前只能將病患透過空運方式送至醫療量能較充足的離島治療。

月增30萬例

根據WorldMeters數據，截至去年底葡萄牙僅有約41萬確診病例，但到了1月結束時確診數已超過71萬，顯示病患短時間內的迅速暴增為醫療體系無法負荷的主因之一。而如此迅速的傳染速度也讓葡萄牙成為全球新增確診率最高的國家，平均每100萬人中就有近1300個新增確診病例。

而葡萄牙議會在30日也宣布，將國內緊急狀態的時效延長兩周至2月14日，期間禁止各級學校學生到校上課，民眾亦無法進行旅遊等跨國活動。葡萄牙總統德索薩更表示，緊急狀態可能持續到今年三月中，同時也是他總統任期結束的時間。

動用離島資源

路透社報導，葡萄牙本土為疫情所準備的850張加護病房床位快要無法容納暴增的病患，如今只剩下7張空床。在每日新增逾萬人確診的情況下，當局只能出動專機將病患送至醫療量能較無負擔的離島-馬德拉，以免本土醫院不堪負荷。

葡萄牙除了歐洲大陸上的本土外，在大西洋亦有亞速爾和馬德拉兩群島，容納國內約5%人口。人口約30萬人的馬德拉截至昨日共有3954個確診病例，雖當地確診數在1月呈現倍增，但醫療體系較無壓力的情況下讓病患康復速度很快，因此仍可接收來自本土的確診者。

【更多精采內容，詳見 】