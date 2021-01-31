快訊

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

葡國新增確診率最高 國內醫療瀕崩潰

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導
葡萄牙近日成為全球新冠肺炎新增確診率最高國家，一個月內新增30萬病例，讓國內醫療體系瀕臨崩潰。美聯社
葡萄牙近日成為全球新冠肺炎新增確診率最高國家，一個月內新增30萬病例，讓國內醫療體系瀕臨崩潰。美聯社

葡萄牙近日成為全球新冠肺炎新增確診率最高國家，一個月內新增30萬病例，讓國內醫療體系瀕臨崩潰。葡萄牙政府30日表示，葡萄牙本土只剩下7張加護病房病床，目前只能將病患透過空運方式送至醫療量能較充足的離島治療。

月增30萬例

根據WorldMeters數據，截至去年底葡萄牙僅有約41萬確診病例，但到了1月結束時確診數已超過71萬，顯示病患短時間內的迅速暴增為醫療體系無法負荷的主因之一。而如此迅速的傳染速度也讓葡萄牙成為全球新增確診率最高的國家，平均每100萬人中就有近1300個新增確診病例。

而葡萄牙議會在30日也宣布，將國內緊急狀態的時效延長兩周至2月14日，期間禁止各級學校學生到校上課，民眾亦無法進行旅遊等跨國活動。葡萄牙總統德索薩更表示，緊急狀態可能持續到今年三月中，同時也是他總統任期結束的時間。

動用離島資源

路透社報導，葡萄牙本土為疫情所準備的850張加護病房床位快要無法容納暴增的病患，如今只剩下7張空床。在每日新增逾萬人確診的情況下，當局只能出動專機將病患送至醫療量能較無負擔的離島-馬德拉，以免本土醫院不堪負荷。

葡萄牙除了歐洲大陸上的本土外，在大西洋亦有亞速爾和馬德拉兩群島，容納國內約5%人口。人口約30萬人的馬德拉截至昨日共有3954個確診病例，雖當地確診數在1月呈現倍增，但醫療體系較無壓力的情況下讓病患康復速度很快，因此仍可接收來自本土的確診者。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 葡萄牙

延伸閱讀

彰化秀傳寒冬送暖 620低收入戶獲贈白米與毛毯

葡萄牙疫情升溫 確診死亡病例雙創單日新高

德光英語營走入偏鄉 南美節慶玩具＋葡萄牙甜點夠迷人

疫情肆虐下舉行大選 葡萄牙總統德索沙順利連任

相關新聞

葡國新增確診率最高 國內醫療瀕崩潰

葡萄牙近日成為全球新冠肺炎新增確診率最高國家，一個月內新增30萬病例，讓國內醫療體系瀕臨崩潰。葡萄牙政府30日表示，葡萄牙本土只剩下7張加護病房病床，目前只能將病患透過空運方式送至醫療量能較充足的離島治療。

民眾不保持安全距離 大陸多地立排隊隔「1公尺」法規

大陸疫情持續嚴峻，然而民眾排隊購物時仍忽略「安全距離」，「大家擠在一起前胸貼後背」，因此，防止人群聚集的「一米（公尺）線...

能查到什麼？WHO專家訪武漢 下午「參觀博物館」

南華早報30日根據大陸國營環球時報報導，世界衛生組織（WHO）調查新冠肺炎疫情源頭的13名專家，30日展開在武漢的第二天...

再延兩周！韓總理：現行防疫措施 延長至春節假期結束

韓聯社報導，南韓國務總理丁世均31日在防疫會議上表示，決定將現行防疫響應級別與措施延長2周至春節假期結束。

美國南卡之後...新冠南非變種入侵馬州 州長：恐已社區傳播

繼南卡羅來納州之後，馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)30日宣布，該州也發現傳染力很強的新冠病毒南非變種；由於南卡...

WHO專家組看武漢封城展、禁媒體 中全程監控

世界衛生組織（WHO）專家組29日參訪武漢病毒研究所等地後，30日前往金銀潭醫院考察，並參觀了武漢的抗疫成就宣傳展。中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。