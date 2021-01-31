新冠疫情之下 民主壓力不小

若說它是巧合，倒是一個幸運的巧合：就在因新冠原因而只能以視頻方式舉行的本年度世界經濟論壇（WEF）開幕之日，貝塔斯曼（Bertelsmann）基金會發表了一項最新研究報告。世界經濟論壇創辦人施瓦布（Klaus Schwab）要和這個世界上的決策者一起在「關鍵的2021年」指明走出危機之道。貝納斯曼的這項研究則揭示出，許多工業國應對危機的准備是如何的糟糕。

德國總理梅克爾在「達沃斯議程周」活動上發言時宣告，在數字化和氣候保護領域將發生「歷史性規模的巨大轉型」。貝塔斯曼研究報告提供的數據則顯示：還在新冠瘟疫爆發前，41個國際經合組織成員國中就有眾多國家增長減緩、持續性發展退步、貧困風險上升、改革能力降低。其結果：民主政體受到巨大壓力。

在右翼民粹主義者煽惑仇恨情緒之後，新近在荷蘭的多個城市內發生的暴力騷亂事件正可引為證據。

新冠暴露並強化了差別

貝塔斯曼這一研究項目基於「可持續管理指數」（SGI）。該指數每年對各國情況作比較，分析政策結果、民主政體標准的堅固性和政府運作質量。

該研究報告作者之一、經濟學家海爾曼（Thorsten Hellmann）在接受德國之聲采訪時表示，很多工業國不只是在減少債務、可持續性經濟轉型，或在構建效率更高的社會保險制度方面較少作為，而且，各國間差別日益擴大。他擔心，新冠大流行瘟疫還會更無情暴露這些差別，又尤其會繼續加劇這些差別。

海爾曼擔心，如果瘟疫導致貧困現象增加、收入差別加大，新冠危機就會演變成社會危機：「通常情況下，它是民粹主義者的滋生土壤。存在著民主標准繼續被淘空的危險。」他因此要求，各國民主力量現在必須團結一致。

新冠大流行瘟疫也會在德國強化不平等現象，這一點，只要看一眼教育領域就明白了。遠非每個家庭都有良好的互聯網連接和遠程課堂所需的足夠終端設備。另外，家長們幫助孩子上網課的可能性也不盡相同。

對政府的信任感減少

康斯坦茨大學的一個研究團隊調查了新冠危機帶來的社會、政治後果以及人們在德國如何應對新冠的情況。去年春秋兩季，該團隊展開一項大規模調查，詢問了總共1. 5萬人。

布澤邁爾（Marius Busemeyer）是該項目的負責人之一。受問人對關於在多大程度上信任聯邦政府有關新冠危機提供的信息的回答尤其使這位政治學家吃驚。他指出：「只有50%的受訪者表示，政府確實提供了符合事實的信息。這個數字讓我非常驚訝。它意味著，一半人多少持懷疑態度。」

他之所以會這麼驚訝，也是因為，其它詢問結果都表明，在德國，人們對政界的信任感相對較高。即使在新冠危機當中，至少到去年11月，布澤邁爾團隊的調查結果尚顯示，不存在對政府信任感的大幅下跌。在接受德國之聲采訪時，布澤邁爾教授指出，「橫向思維者」是少數群體，約佔總人口的10-15%。他表示，存在著一種撕裂現象，雖未貫穿整個社會，但發生在這一極端化的少數群體和其它社會群體之間。

平行社會裡的橫向思維

2020年10月4日，橫向思維者在康斯坦茨舉行了示威抗議，警方稱，約有3000人參加。對科研人員來說，這是一次直接詢問參與者的機會。橫向思維者對政府大多不信任，這不令人驚訝：四分之三的受問者認為，可以想象，科學家團隊有意欺騙公眾；很多人拒絕認為，民主政體發揮了功用。主流媒體更受到深度不信任：十之九的受問者通過互聯網做自己的調查，一半人經由WhatsApp 和Telegram獲取資訊。

政治學家布澤邁爾指出，存在著出現很難曉之以理的「平行公眾」的危險。他認為，像荷蘭那樣的反對新冠措施的抗議演變成暴力行為現象，在德國也可能發生。作為可以設想的應對措施，他建議加強政治教育、向受到新冠疫情嚴重打擊的群體提供具體幫助。不過，他指出，沒有簡單的解決方案，「這是一個長期項目，必須旋轉多個調節螺旋。」

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