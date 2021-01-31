聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國12%~33%人口 估已免疫

經濟日報 / 編譯郭宣含／綜合外電
美國新冠肺炎確診持續下降，過去七天單日平均確診人數比三周前大減30%，新冠住院人數也比本月初高峰減少21%。 路透社
美國新冠肺炎確診持續下降，過去七天單日平均確診人數比三周前大減30%，新冠住院人數也比本月初高峰減少21%。 路透社

美國新冠肺炎確診數持續下降，過去七天單日平均確診人數比三周前銳減30%，住院人數也比元月初的高峰減少21%。CNN分析，目前全美可能有12%或高達三分之一的人口，已對新冠肺炎免疫。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國29日新增確診16.46萬例，遠低於三周的27.47萬例；儘管29日確診例高於過去數日，但已稍微恢復到約去年11月中時的數字。

CNN分析，若把已接種新冠疫苗者加上染疫復原而自然免疫者，估計約有12%或多達三分之一的人口具有某種程度的保護力。

專家表示，曾染疫者仍可接種疫苗；CNN估計的新冠免疫者中，未重覆計算接種疫苗者與曾經染疫者，若考慮至少6%人口接種一劑疫苗，以及可能多達四分之一人口曾染疫，那麼目前美國每三人中，可能至少一人具新冠免疫力。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

俄羅斯疫情未歇 莫斯科市長稱全市逾半民眾染疫

東京累計病例逼近10萬 沖繩人口染疫率躍升第2

日本疫情延燒 人口集中東京速度趨緩

竹市府補助昌益國際研發太陽能冰箱 延長疫苗保溫時間

相關新聞

歐英搶疫苗 加深政經裂痕

就在全球最需要攜手合作控制新冠肺炎疫情之際，歐盟與英國因疫苗供應問題起爭執，歐盟執委會一度揚言動用英國脫歐協議的緊急條款...

WHO考察武漢 先看醫院+抗疫宣傳展

正在武漢追溯新冠病毒源頭的世界衛生組織（ＷＨＯ）溯源小組在結束隔離後，開始在當地展開考察。廿九日至卅日分別前往較早救治新...

歐盟恐禁出口 港疫苗供應生變？

香港訂下第一批新冠疫苗原定二月下旬由德國運至，歐盟公布最新的新冠疫苗出口管制機制，有可能禁止疫苗出口，香港政府對此極表關...

嬌生研發新品 重症防護力強

嬌生（J&J）研發的一劑式新冠病毒疫苗大規模後期試驗結果顯示，這款疫苗有強大的新冠病毒防護力，有望迅速改善現行疫苗接種計...

美國12%~33%人口 估已免疫

美國新冠肺炎確診數持續下降，過去七天單日平均確診人數比三周前銳減30%，住院人數也比元月初的高峰減少21%。CNN分析，...

廈門新增一例台灣移入

根據廈門市衛健委通報，廈門廿九日新增二例境外移入新冠肺炎確診病例，其中一人為台灣簡姓民眾，於本月廿三日搭乘廈門航空班機飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。