美國12%~33%人口 估已免疫

美國新冠肺炎確診數持續下降，過去七天單日平均確診人數比三周前銳減30%，住院人數也比元月初的高峰減少21%。CNN分析，目前全美可能有12%或高達三分之一的人口，已對新冠肺炎免疫。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國29日新增確診16.46萬例，遠低於三周的27.47萬例；儘管29日確診例高於過去數日，但已稍微恢復到約去年11月中時的數字。

CNN分析，若把已接種新冠疫苗者加上染疫復原而自然免疫者，估計約有12%或多達三分之一的人口具有某種程度的保護力。

專家表示，曾染疫者仍可接種疫苗；CNN估計的新冠免疫者中，未重覆計算接種疫苗者與曾經染疫者，若考慮至少6%人口接種一劑疫苗，以及可能多達四分之一人口曾染疫，那麼目前美國每三人中，可能至少一人具新冠免疫力。