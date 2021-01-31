歐英搶疫苗 加深政經裂痕

就在全球最需要攜手合作控制新冠肺炎疫情之際，歐盟與英國因疫苗供應問題起爭執，歐盟執委會一度揚言動用英國脫歐協議的緊急條款，限制疫苗穿越愛爾蘭邊界運至英國，儘管29日緊急撤銷此計畫，可能已加深政治與經濟嫌隙。

歐盟指控英國疫苗製造商阿斯特捷利康（AstraZeneca）供應疫苗偏袒母國，布魯塞爾當局隨即宣布控制疫苗出口的計畫，準備援引「北愛爾蘭協定」，阻止疫苗穿越歐盟成員國愛爾蘭與英屬北愛爾蘭之間的開放邊界運到英國，但在倫敦、貝爾法斯特和都柏林齊聲反對後作罷。

觀察家警告，這項報復計畫儘管已撤銷，但立下壞榜樣，可能鼓勵更多政府運用經濟勢力或其他籌碼，維護本國利益。瑞士聖加侖大學國際貿易系教授艾文涅特指出，歐盟執委會的限制出口措施「打開潘朵拉的盒子」，若其他國家起而效尤，勢必演變成人人自私自利。

這起爭執也在全球合作抗疫過程中製造新裂痕，並升高脫歐後英、歐緊張關係。歐盟因區內疫苗施打進度落後英國和美國，加上歐洲多國目前都普遍遇到疫苗延遲交貨問題，所有已獲准使用的西方疫苗，例如莫德納、輝瑞與阿斯特捷利康的疫苗，交付進度都比原訂落後。

去年疫情爆發初期，數十國禁止口罩、個人防護裝備和醫療器材出口。如今，為了搶疫苗，類似英、歐之間的糾紛可能層出不窮。外交關係協會（CFR）全球衛生計畫主管波利基表示，各國政府和企業也曾為爭奪一些救命的新藥，例如對抗HIV的藥物，而大起衝突，日後「這種情況可能有增無減」。艾文涅特說，如果各國政府訴諸強烈手段禁止疫苗出口，別國也可能阻止用來生產疫苗的關鍵原料出口。流行病預防創新聯盟執行長哈切特說，這可能觸動「意想不到的連鎖反應」，所以「各國切莫反應過度」。