聽新聞
test
0:00 / 0:00

嬌生研發新品 重症防護力強

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
嬌生疫苗試驗結果出爐，雖然整體防護力不如其他已推出疫苗，但在預防重症的有效率上可達到85%，甚至可100%避免死亡。 路透
嬌生疫苗試驗結果出爐，雖然整體防護力不如其他已推出疫苗，但在預防重症的有效率上可達到85%，甚至可100%避免死亡。 路透

嬌生（J&J）研發的一劑式新冠病毒疫苗大規模後期試驗結果顯示，這款疫苗有強大的新冠病毒防護力，有望迅速改善現行疫苗接種計畫的施行狀況。

嬌生29日表示，對逾44,000名受試者做的試驗結果顯示，這款疫苗對中度到重症患者的防護力達到66%，且在預防重症上特別有效，預防重度感染的有效率達到85%，預防住院治療和死亡的有效率更達到100%。

嬌生計劃根據這份試驗結果，2月初在美國申請緊急使用授權。如果獲得緊急授權核准，將成為美國第三支疫苗。嬌生未詳述可立即出貨的劑量，但重申美國今年上半年將收到1億劑疫苗。

已推出的輝瑞、莫德納等藥廠新冠疫苗防護力較高，但都需要接種兩劑才有完整防護力，嬌生疫苗則只需一劑。而且，嬌生疫苗可在冰箱內保存三個月，輝瑞和莫德納疫苗則都需維持冷凍狀態。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

中國疫苗適合輸台？ 馬英九：我們現狀不可能接受

竹市府補助昌益國際研發太陽能冰箱 延長疫苗保溫時間

譚德塞：富國勿囤積疫苗 別重蹈歷史覆轍

台灣疫苗晚 侯友宜：透過任何形式做好溝通早拿到疫苗

相關新聞

歐英搶疫苗 加深政經裂痕

就在全球最需要攜手合作控制新冠肺炎疫情之際，歐盟與英國因疫苗供應問題起爭執，歐盟執委會一度揚言動用英國脫歐協議的緊急條款...

WHO考察武漢 先看醫院+抗疫宣傳展

正在武漢追溯新冠病毒源頭的世界衛生組織（ＷＨＯ）溯源小組在結束隔離後，開始在當地展開考察。廿九日至卅日分別前往較早救治新...

歐盟恐禁出口 港疫苗供應生變？

香港訂下第一批新冠疫苗原定二月下旬由德國運至，歐盟公布最新的新冠疫苗出口管制機制，有可能禁止疫苗出口，香港政府對此極表關...

嬌生研發新品 重症防護力強

嬌生（J&J）研發的一劑式新冠病毒疫苗大規模後期試驗結果顯示，這款疫苗有強大的新冠病毒防護力，有望迅速改善現行疫苗接種計...

美國12%~33%人口 估已免疫

美國新冠肺炎確診數持續下降，過去七天單日平均確診人數比三周前銳減30%，住院人數也比元月初的高峰減少21%。CNN分析，...

廈門新增一例台灣移入

根據廈門市衛健委通報，廈門廿九日新增二例境外移入新冠肺炎確診病例，其中一人為台灣簡姓民眾，於本月廿三日搭乘廈門航空班機飛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。