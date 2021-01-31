嬌生研發新品 重症防護力強

嬌生（J&J）研發的一劑式新冠病毒疫苗大規模後期試驗結果顯示，這款疫苗有強大的新冠病毒防護力，有望迅速改善現行疫苗接種計畫的施行狀況。

嬌生29日表示，對逾44,000名受試者做的試驗結果顯示，這款疫苗對中度到重症患者的防護力達到66%，且在預防重症上特別有效，預防重度感染的有效率達到85%，預防住院治療和死亡的有效率更達到100%。

嬌生計劃根據這份試驗結果，2月初在美國申請緊急使用授權。如果獲得緊急授權核准，將成為美國第三支疫苗。嬌生未詳述可立即出貨的劑量，但重申美國今年上半年將收到1億劑疫苗。

已推出的輝瑞、莫德納等藥廠新冠疫苗防護力較高，但都需要接種兩劑才有完整防護力，嬌生疫苗則只需一劑。而且，嬌生疫苗可在冰箱內保存三個月，輝瑞和莫德納疫苗則都需維持冷凍狀態。