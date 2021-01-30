WHO赴武漢調查新冠病毒起源 調查任務已被高度政治化？

繼1月29日探訪最早出現新冠疫情的湖北中西醫結合醫院之後，世衛調查組1月30日到訪了武漢金銀潭醫院。這間醫院在疫情最早期集中收治新冠患者，其病史資料對於流行病溯源有著重大意義。

調查組成員、荷蘭病毒學家庫普曼(Marion Koopmans)探訪金銀潭醫院後發推特表示，在這間醫院聽到的醫護人員經歷和她從歐洲重症醫師處聽到的經歷「很相似」。來自美國的調查組成員達扎克(Peter Daszak)也通過推特表示，探訪醫院是與疫情最嚴重時期的一線醫護人員交流的重要契機。

世衛調查組目前已經結束了為期兩周的檢疫隔離，在過去兩天中探訪了湖北中西醫結合醫院、金銀潭醫院，還與中國科學家舉行了面對面的會議。位於瑞士日內瓦的世衛組織總部表示，除了探訪醫院，調查組還將勘察與初期疫情密切相關的武漢市華南海鮮市場。武漢病毒研究所、武漢市疾控中心實驗室等設施也在考察之列。

世衛組織在其推特帳號上表示，一切病毒起源的假說都是調查組的目標，調查組將遵循科學來探究新冠病毒的起源。世衛組織還強調，調查組已經要求中方提供詳細的數據，並計劃與疫情最早期的病人以及報告病例的醫護人員進行會談。

科學還是政治？

調查組抵達中國已經兩星期有餘。此次調查任務已經被高度政治化。北京方面一直通過拋出「疫情也可能起源於國外」等說法，試圖轉移視線，避免外界關注其疫情初期的遲緩反應。

就在1月30日探訪金銀潭醫院後，中方安排世衛調查組參觀了「武漢抗疫成就展」。法新社在報導中指出，這一去年10月起設立的展覽，旨在宣傳衛生部門在疫情初期的「出色應急響應」，並且著重突出中國共產黨在抗擊史無前例疫情中的領導作用。

調查組的行程並不公開，位於武漢的各國記者只能通過尾隨調查組的車輛來獲知其到訪地點。調查組成員也沒有和媒體直接接觸，信息披露完全依靠世衛組織總部以及中國外交部的片言只語。世衛組織應急響應部門主任瑞安(Michael Ryan)1月29日就對外界表示，世衛調查組的首次訪華，並不一定就能立刻準確地找到病毒的起源，現在的任務是收集一切數據進行評估，並且判斷後續還需要開展哪些研究來探尋新冠病毒的源頭。中國外交部發言人趙立堅也在同一天說，世衛專家組在華工作是「國際專家同中方相關領域專家就新冠病毒溯源問題進行的一次交流合作，是全球研究的一部分，不是調查」。

學術界認為，調查團短短幾星期的訪問不太可能確定疫情起源，此類病毒溯源工作往往要耗費多年時間，涉及到野外動物採樣、基因分析、流行病學追蹤等極其費時費力的工作。2003年爆發的SARS疫情，學術界就花費了十多年時間才基本判定病毒極有可能來源於棲居在中國雲南省的菊頭蝠，但是究竟是通過何種中間宿主傳播給人類，至今沒有定論。

目前學術界比較傾向於認為，病毒很可能是由野生動物傳染了某位從事野生動物貿易的商販，後者把它帶到了武漢。世衛調查團的美國專家達扎克(Peter Daszak)去年11月就曾提到過這一可能性。此外，保存有多種冠狀病毒樣本的武漢病毒研究所也極有可能是此次世衛調查團的重點關注對象。

文山/任琛/(美聯社、法新社、路透社)

繼1月29日探訪最早出現新冠疫情的湖北中西醫結合醫院之後，世衛調查組1月30日到訪了武漢金銀潭醫院。這間醫院在疫情最早期集中收治新冠患者，其病史資料對於流行病溯源有著重大意義。 路透社

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