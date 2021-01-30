快訊

部桃群聚擴散到平鎮某醫院 擴大匡列者今起陸續採檢

廟會停辦甜點節卻照辦？台南甜點節大批民眾湧入 市府喊卡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

WHO赴武漢調查新冠病毒起源 調查任務已被高度政治化？

德國之聲 / 德國之聲
1月30日探訪金銀潭醫院後，中方安排世衛調查組參觀了「武漢抗疫成就展」。 路透社
1月30日探訪金銀潭醫院後，中方安排世衛調查組參觀了「武漢抗疫成就展」。 路透社

繼1月29日探訪最早出現新冠疫情的湖北中西醫結合醫院之後，世衛調查組1月30日到訪了武漢金銀潭醫院。這間醫院在疫情最早期集中收治新冠患者，其病史資料對於流行病溯源有著重大意義。

調查組成員、荷蘭病毒學家庫普曼(Marion Koopmans)探訪金銀潭醫院後發推特表示，在這間醫院聽到的醫護人員經歷和她從歐洲重症醫師處聽到的經歷「很相似」。來自美國的調查組成員達扎克(Peter Daszak)也通過推特表示，探訪醫院是與疫情最嚴重時期的一線醫護人員交流的重要契機。

世衛調查組目前已經結束了為期兩周的檢疫隔離，在過去兩天中探訪了湖北中西醫結合醫院、金銀潭醫院，還與中國科學家舉行了面對面的會議。位於瑞士日內瓦的世衛組織總部表示，除了探訪醫院，調查組還將勘察與初期疫情密切相關的武漢市華南海鮮市場。武漢病毒研究所、武漢市疾控中心實驗室等設施也在考察之列。

世衛組織在其推特帳號上表示，一切病毒起源的假說都是調查組的目標，調查組將遵循科學來探究新冠病毒的起源。世衛組織還強調，調查組已經要求中方提供詳細的數據，並計劃與疫情最早期的病人以及報告病例的醫護人員進行會談。

科學還是政治？

調查組抵達中國已經兩星期有餘。此次調查任務已經被高度政治化。北京方面一直通過拋出「疫情也可能起源於國外」等說法，試圖轉移視線，避免外界關注其疫情初期的遲緩反應。

就在1月30日探訪金銀潭醫院後，中方安排世衛調查組參觀了「武漢抗疫成就展」。法新社在報導中指出，這一去年10月起設立的展覽，旨在宣傳衛生部門在疫情初期的「出色應急響應」，並且著重突出中國共產黨在抗擊史無前例疫情中的領導作用。

調查組的行程並不公開，位於武漢的各國記者只能通過尾隨調查組的車輛來獲知其到訪地點。調查組成員也沒有和媒體直接接觸，信息披露完全依靠世衛組織總部以及中國外交部的片言只語。世衛組織應急響應部門主任瑞安(Michael Ryan)1月29日就對外界表示，世衛調查組的首次訪華，並不一定就能立刻準確地找到病毒的起源，現在的任務是收集一切數據進行評估，並且判斷後續還需要開展哪些研究來探尋新冠病毒的源頭。中國外交部發言人趙立堅也在同一天說，世衛專家組在華工作是「國際專家同中方相關領域專家就新冠病毒溯源問題進行的一次交流合作，是全球研究的一部分，不是調查」。

學術界認為，調查團短短幾星期的訪問不太可能確定疫情起源，此類病毒溯源工作往往要耗費多年時間，涉及到野外動物採樣、基因分析、流行病學追蹤等極其費時費力的工作。2003年爆發的SARS疫情，學術界就花費了十多年時間才基本判定病毒極有可能來源於棲居在中國雲南省的菊頭蝠，但是究竟是通過何種中間宿主傳播給人類，至今沒有定論。

目前學術界比較傾向於認為，病毒很可能是由野生動物傳染了某位從事野生動物貿易的商販，後者把它帶到了武漢。世衛調查團的美國專家達扎克(Peter Daszak)去年11月就曾提到過這一可能性。此外，保存有多種冠狀病毒樣本的武漢病毒研究所也極有可能是此次世衛調查團的重點關注對象。

文山/任琛/(美聯社、法新社、路透社)

繼1月29日探訪最早出現新冠疫情的湖北中西醫結合醫院之後，世衛調查組1月30日到訪了武漢金銀潭醫院。這間醫院在疫情最早期集中收治新冠患者，其病史資料對於流行病溯源有著重大意義。 路透社
繼1月29日探訪最早出現新冠疫情的湖北中西醫結合醫院之後，世衛調查組1月30日到訪了武漢金銀潭醫院。這間醫院在疫情最早期集中收治新冠患者，其病史資料對於流行病溯源有著重大意義。 路透社

©️ 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 武漢 WHO

相關新聞

俄羅斯疫情未歇 莫斯科市長稱全市逾半民眾染疫

俄羅斯當局今天通報，境內新增1萬9032起2019冠狀病毒疾病確診病例，官方的全國確診總數達到383萬2080例。另外，...

法國暫不3度封鎖 禁歐盟以外旅客非必要入境

法國總理卡斯特克斯今天表示，將對所有來自非歐盟國家的旅客關閉邊界，除非有必要入境；另一方面，他並未如同外界普遍預期般地宣...

WHO赴武漢調查新冠病毒起源 調查任務已被高度政治化？

繼1月29日探訪最早出現新冠疫情的湖北中西醫結合醫院之後，世衛調查組1月30日到訪了武漢金銀潭醫院。這間醫院在疫情最早期集中收治新冠患者，其病史資料對於流行病溯源有著重大意義...

香港增28例確診 一護理師發藥未配戴N95列為密切接觸者

香港今日新增28例確診，其中26例為本土病例。香港醫管局今表示，屯門醫院一名男護理師向確診病人發藥時，沒有配戴N95口罩...

世衛疫調專家訪武漢醫院 和當年第一線醫護對話

調查疫情起源的世界衛生組織（WHO）專家團隊，今天和收治最初確診病患的武漢金銀潭醫院人員會面，進行第2天實地調查工作

女隔離14天「慾火難消」 竟用口罩與防疫旅館員工傳情直接開房

紐西蘭近日發生一起防疫漏洞事件，一名歸國女子在防疫旅館進行隔離期間，竟利用舊口罩當成傳情便條，與防疫旅館的員工調情，最後更直接「開房間」，誇張行徑令人瞠目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。