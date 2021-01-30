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女隔離14天「慾火難消」 竟用口罩與防疫旅館員工傳情直接開房

聯合新聞網 / 綜合報導
紐西蘭近日發生一起防疫漏洞事件，一名歸國女子在防疫旅館進行隔離期間，竟利用舊口罩當成傳情便條，與防疫旅館的員工調情，最後更直接「開房間」，誇張行徑令人瞠目。圖／ingimage
紐西蘭近日發生一起防疫漏洞事件，一名歸國女子在防疫旅館進行隔離期間，竟利用舊口罩當成傳情便條，與防疫旅館的員工調情，最後更直接「開房間」，誇張行徑令人瞠目。圖／ingimage

紐西蘭近日發生一起防疫漏洞事件，一名歸國女子在防疫旅館進行隔離期間，竟利用舊口罩當成傳情便條，與防疫旅館的員工調情，最後更直接「開房間」，誇張行徑令人瞠目。

據「每日星報」報導，這名歸國的紐西蘭女子，疑似隔離期間欲求不滿，並與旅館員工調情，除了利用紙條之外，還用舊口罩寫情書，之後兩人真的擦出火花，女子某日向櫃台點了一瓶葡萄酒，待員工送上酒後，直接進入隔離房中「翻雲覆雨」。

不久後門房人員發現，這名員工去送紅酒過了20多分鐘都還沒回來，便前去查看，發現隔離房中的兩人正在進行「濃厚接觸」，明顯未保持社交距離，違反防疫準則。

紐西蘭隔離行動負責人布利斯（Jim Bliss）表示，兩人的行為是完全不能接受的，他已經要求進行徹底的詢問，而該名員工被要求立刻進行隔離，同時也被旅館解僱了。

而女方則收到警方正式的書面警告，兩人也進行了新冠病毒的檢測，所幸皆為陰性，讓當局鬆了一口氣。

紐西蘭防治中心部長希普金斯(Chris Hipkins)更譴責這對男女，並表示正在調查這起防疫漏洞事件，「兩人的行為是極度不負責任的」，他強調即便兩人沒有發生性行為，同處一空間20分鐘以上未保持距離，就已經是無法接受的事了。

新冠肺炎 COVID-19

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