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香港新增28例新冠肺炎確診 6起源頭不明
衛生官員今天通報，香港新增28例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中26起本土個案中有6例源頭不明。
官方香港電台報導，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布上述數字。
據表示，源頭不明個案包括位於佐敦道嘉賓大廈11樓的眼科醫生林學洵診所的一名護理師，護理師最後一天上班是1月29日，同一診所另一名護理師被列為密切接觸者。
油麻地東安街順安大廈有兩起個案，分別涉及一名81歲女性及一名印傭；大廈至今有11例確診，涉及4個樓層不同座向的6個單位。
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