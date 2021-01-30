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中國新增36例本土確診 黑龍江27例居首

中央社 / 台北30日電

中國29日新增52例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中本土36例，分別為黑龍江27例，吉林5例，上海2例，北京1例，河北1例。境外移入16例，上海9例最多。

中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，1月29日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例52例，其中本土病例36例，分別為黑龍江27例，吉林5例，上海2例，北京1例，河北1例。

境外移入病例16例，分別為上海9例，福建3例，湖南2例，四川1例，陝西1例。另新增1例在吉林的本土疑似病例。

沒有出現症狀但帶有病毒的無症狀感染者方面，中國大陸29日新增16例，其中8例為境外移入。當日轉為確診病例7例，當日解除醫學觀察30例。目前尚在醫學觀察的無症狀感染者共976例，其中297例為境外移入。

境外移入現有確診病例304例。累計確診病例4689例，累計治癒出院病例4385例，無死亡病例。

截至1月29日24時，中國大陸現有確診病例1711例，累計治癒出院病例8萬3083例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例8萬9430例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者96萬4954人，尚在醫學觀察的密切接觸者3萬9218人。

此外，香港特別行政區累計確診1萬371例，其中出院9302例，死亡178例；澳門特別行政區累計確診47例，當中46例已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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