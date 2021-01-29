香港新增50例確診 48起本土疫情
香港衛生部門今天通報，新增50 例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診，其中48起本土個案中，有16例源頭不明。
據香港明報，港府衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布上述數字。
張竹君並表示，將針對麗安邨麗平樓、窩打老道榮德大廈、紅磡溫思勞街31號以及必嘉街樂嘉大廈進行病毒強制檢測。
此前，港府昨晚7時起圍封北角東發大廈，強制大廈內所有人接受病毒檢測。截至今天凌晨2時，有475人受檢，無人染疫；當局已於今早7時解封大樓。
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