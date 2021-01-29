香港東發大廈解封 無人確診
香港當局今早解除了對北角東發大廈的圍封，經過一晚病毒檢測，受檢居民並無感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。
當局自昨晚7時起圍封大廈，強制大廈內所有人接受病毒檢測。截至今天凌晨2時，有475人接受了檢測，無人染疫；當局已於今早7時解封大樓。
在這次抗疫行動中，有190戶無人應門，有人質疑行動的成效。行政長官林鄭月娥對此表示，相關行動有實際需要，可達小區清零並切斷傳播鏈，令居民安心。
東發大廈近期先後有8例確診個案及5例初步確診病例，當局在諮詢顧問專家意見後，決定昨晚採取圍封及強檢行動。
最近兩週，港府已先後兩次在事前沒有公布的情況下採取類似圍封行動，地點都在九龍佐敦道和油麻地一帶，共找到14名確診者。
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