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香港再有大樓爆疫情遭圍封 居民強制病毒檢測

中央社 / 香港28日電
香港今天再有大樓因為出現多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診而突然遭當局勒令圍封，所有居民必須接受病毒檢測。 法新社
香港今天再有大樓因為出現多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診而突然遭當局勒令圍封，所有居民必須接受病毒檢測。 法新社

香港今天再有大樓因為出現多起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診而突然遭當局勒令圍封，所有居民必須接受病毒檢測。

遭圍封的是港島北角東發大廈，分為A、B、C、D座；港府自今晚7時起圍封大樓，大樓內所有人必須原地停留，以便當局派人進行病毒檢測。

當局希望明早7時左右完成強制檢測行動，以找出潛在感染者。

據公布，東發大廈近期先後有8例確診個案及5例初步確診病例，當局在諮詢顧問專家意見後，決定今晚採取圍封及強檢行動。

最近兩週，港府已先後兩次在事前沒有公布的情況下採取類似圍封行動，前兩次都是在九龍佐敦道和油麻地一帶進行，共找到14名確診者。

香港自去年初爆發疫情以來，港府近期首次以這種強制方式抗疫，儘管有市民投訴這種突如其來的方式造成不便，但也有輿論認為，當局早就應該以這種果斷方式找出隱形患者。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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