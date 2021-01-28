調查：只有4成半港人願意接種新冠肺炎疫苗

香港當局計劃2月底以後為港人接種新冠肺炎疫苗，但一項調查顯示，只有4成半受訪者願意接種疫苗，比率遠低於去年的調查。

香港大學醫學院今天公布上述調查結果時指出，去年6至11月，同樣調查結果顯示約有6成人願意接種。

據公布，受訪者選擇不接種疫苗的原因，主要是擔心有副作用，質疑安全性和成效。

在政府採購的3款疫苗中，最多人接受的是中國復星醫藥與德國藥廠BioNTech合研的疫苗，有56%，科興和阿斯利康疫苗則各有35%接受。

港大醫學院院長梁卓偉向媒體說，隨著接種疫苗計畫臨近，市民對疫苗的信心下跌並不奇怪，因為到了真正打疫苗時，市民就會認真思考。

他說，市民憂慮疫苗有副作用是理所當然的，但強調只有科學才能帶大家走出疫情低谷，並建議當局以理服人，開誠布公，增強市民對疫苗的信心。

港府已向3間疫苗製造商採購疫苗，它們是科興控股生物技術有限公司（Sinovac）的滅活疫苗、復星醫藥和BioNTech的核糖核酸（mRNA）疫苗、英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

上述疫苗中，復星醫藥和BioNTech的疫苗最快抵達，當局期望於2月底後為港人接種。