快訊

台東連兩震！16:05規模4.1地震 最大震度4級

禁飲食、高鐵春節砍自由座 交通部宣布大眾運具5大加嚴措施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

調查：只有4成半港人願意接種新冠肺炎疫苗

中央社 / 香港28日電
香港當局計劃2月底以後為港人接種新冠肺炎疫苗，但一項調查顯示，只有4成半受訪者願意接種疫苗。新華社
香港當局計劃2月底以後為港人接種新冠肺炎疫苗，但一項調查顯示，只有4成半受訪者願意接種疫苗。新華社

香港當局計劃2月底以後為港人接種新冠肺炎疫苗，但一項調查顯示，只有4成半受訪者願意接種疫苗，比率遠低於去年的調查。

香港大學醫學院今天公布上述調查結果時指出，去年6至11月，同樣調查結果顯示約有6成人願意接種。

據公布，受訪者選擇不接種疫苗的原因，主要是擔心有副作用，質疑安全性和成效。

在政府採購的3款疫苗中，最多人接受的是中國復星醫藥與德國藥廠BioNTech合研的疫苗，有56%，科興和阿斯利康疫苗則各有35%接受。

港大醫學院院長梁卓偉向媒體說，隨著接種疫苗計畫臨近，市民對疫苗的信心下跌並不奇怪，因為到了真正打疫苗時，市民就會認真思考。

他說，市民憂慮疫苗有副作用是理所當然的，但強調只有科學才能帶大家走出疫情低谷，並建議當局以理服人，開誠布公，增強市民對疫苗的信心。

港府已向3間疫苗製造商採購疫苗，它們是科興控股生物技術有限公司（Sinovac）的滅活疫苗、復星醫藥和BioNTech的核糖核酸（mRNA）疫苗、英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）與英國牛津大學研發的不可複製性病毒載體疫苗。

上述疫苗中，復星醫藥和BioNTech的疫苗最快抵達，當局期望於2月底後為港人接種。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

印度疫苗臨床實驗中 官方稱可抗英國變種病毒

蔡英文提防疫3關鍵 孫大千批：沒疫苗卻去鬼扯

柯文哲：美疫苗會賣台灣不是對台好 而是生產線不會關

超越脫歐的憤怒？英國－歐盟反目疫苗「阿斯特捷利康之戰」

相關新聞

好毒！英變種病毒侵襲70國 全球1天1.8萬人染疫亡

世界衛生組織（WHO）今天表示，在英國發現的新冠變種病毒現已擴散至70個國家，比一周前多出10國。目前全球疫情持續發燒，...

調查：只有4成半港人願意接種新冠肺炎疫苗

香港當局計劃2月底以後為港人接種新冠肺炎疫苗，但一項調查顯示，只有4成半受訪者願意接種疫苗，比率遠低於去年的調查

圖表看疫情／越南相隔55天再現本土病例 台灣防疫表現全球第3

英國染疫不治人數26日突破10萬人，為歐洲首個新冠病故人數突破10萬的國家，英國專家麥可馬穆爵士27日列舉四個關鍵原因解釋這一情況...

世衛專家組今解除隔離 將在武漢展開病毒溯源調查

據中國國際電視台官方微博消息，世界衛生組織（WHO）病毒溯源專家組成員28日結束在武漢的隔離，其中一名成員透露，隔離期間...

印度疫苗臨床實驗中 官方稱可抗英國變種病毒

官方的印度醫學研究委員會昨天聲稱，新實驗數據顯示本土的新冠肺炎疫苗Covaxin可對抗英國變種病毒株；但由於Covaxi...

「大人為何能開心吃飯？」 日相菅義偉對小6生的疑問提出回應

在25日的日本眾議院預算委員會上，隸屬立憲民主黨的岡本章子於質詢中，介紹了苦於新型冠狀病毒疫情的國小6年級學生的想法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。