「大人為何能開心吃飯？」 日相菅義偉對小6生的疑問提出回應

在25日的日本眾議院預算委員會上，隸屬立憲民主黨的岡本章子於質詢中，介紹了苦於新型冠狀病毒疫情的國小6年級學生的想法。

『雖然是國小的最後一個學年，但製造回憶的活動卻因為疫情而取消了。在吃供餐的時候，也因為要防止新型冠狀病毒感染而禁止說話，全班不得不只能面向前方，沉默地吃著供餐。明明是畢業之年的重要時刻我們卻一直拼命地忍耐著，然而大人為何能開心地吃飯呢。正因為是大人才更應該遵守一一。』

岡本要求首相菅義偉向這些孩子們發表談話。而首相則回應表示：「對此充滿了歉意。會為了能夠讓大家恢復安心生活的日常而努力。」

在眾議院預算委員會上，首相菅義偉（圖）針對立憲民主黨的岡本章子的提問進行答詢。圖／朝日新聞中文網提供

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》