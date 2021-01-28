醫護崩壞？全球最性感醫師開趴 網美護理師在家網拍⋯⋯粉絲怒

2020年12月底，新冠病毒COVID-19已造成8720萬人染疫，188萬人死亡；其中美國疫情最為嚴重，多達2130萬人感染、36萬人死亡，人們籠罩在疫情的陰影中。

人們對生命健康的不安與恐懼，讓一群醫護人員與醫學專家在網路興起，透過專業講解、正向鼓勵帶給人安心感，成為另類網紅；但也有人在掌聲中逾越了份際，傳遞錯誤資訊，趁機大撈一票。

最帥醫生呼籲保持社交距離 卻開生日趴

來自紐澤西的家醫科醫生「Dr.Mike」因外表俊俏，在2015年因Buzzfeed報導爆紅，被封為「全球最性感醫生」。擷自Mikhail Varshavski IG

其中最出名的，當屬來自紐澤西的家醫科醫生「Dr.Mike」（Mikhail Varshavski）。他因外表俊俏，早在2015年就因Buzzfeed報導爆紅，被封為「全球最性感醫生」。

疫情期間，他開始在個人YouTube頻道發表「新冠病毒真相」系列影片，評論美國政府的防疫政策、對專家學者的發言進行事實查核，也讓他引起高度關注，頻道訂閱人數突破661萬。

「我認為社交平台上一直缺少優質的醫師角色，所以其他賣仙丹妙藥、健康排毒茶的網紅才會崛起，」Dr.Mike對麻省理工科技評論（MIT Technology Interview）表示，這是他開始以醫生身份在網路上分享的原因。

意外的是，Dr.Mike因防疫形象聲勢高漲，卻被人踢爆，11月在邁阿密開了一場生日趴，找來十多位友人同歡。照片顯示，他們都沒有戴口罩，重重打臉他先前在媒體上請大家「減少旅遊、多戴口罩、保持社交距離」的呼籲。

許多粉絲紛紛表示失望：「你應該要做為一個典範，我曾經很欣賞與敬佩你，現在蕩然無存了。」

事後，Dr.Mike在副頻道上傳道歉影片，表示自己因為獨居，認為傳染給他人的機會不高才忽視了風險；但粉絲並不埋單：「有影響力的人一直告訴我們待在家裏，自己卻沒這麼做，讓我們感到很厭煩。」

「在家工作」的網美護理師

在疫情中爆紅的亞裔護理師米琪，外表甜美，TikTok上有170萬粉絲。擷自Miki Rai IG

另一位在疫情中爆紅的亞裔護理師叫米琪（Miki Rai），她外表甜美，在TikTok上有170萬粉絲。

根據她的個人網站，她在2018年畢業後便成為一名合格護理師；她的個人網站上銷售著各種美容、旅行、生活風格小物，許多人叫她「英雄」，並感謝她的「犧牲」。

逐漸有粉絲懷疑，她在疫情期間並未在醫院第一線工作，卻透過社群媒體，以專業醫護人員形象營利。 一位曾追蹤米琪的粉絲對Buzzfeed抱怨，她許多醫護朋友都在壓力下沒日沒夜的工作，米琪的行為「嚴重破壞那些承受危及生命的壓力的醫護人員聲譽。」

Buzzfeed調查發現，她在2019年10月離開醫院後，二月便開設了IG與Youtube頻道，自稱「在家工作的護理師」，卻遲遲不願透露任職的醫療機構。

直到八月，她才對粉絲坦承，她雖未「親自」參與防疫，但也直接為防疫付出，負責遠端「協調新冠肺炎檢測，確保病人得到採樣結果」等。

教民眾用肥皂水洗蔬果的醫師

來自密西根的家庭醫師范文傑拍了一段名為「新冠疫情期間的超商購物安全指南」（PSA Grocery Shopping Tips in COVID-19），教導民眾在超商購物後，如何不把病毒帶回家。擷自影片

另一位引起爭議的醫師，是來自密西根的家庭醫師范文傑（Jeffrey Van Wingen）。

他在三月份拍了一段名為「新冠疫情期間的超商購物安全指南」（PSA Grocery Shopping Tips in COVID-19），教導民眾在超商購物後，如何不把病毒帶回家。

他的提醒包含：不要馬上把購買的物品帶回家，至少把它們留在車上或室外三天再帶進屋子、進屋後將包裝一一拆除丟掉，以消毒水擦拭乾淨表面、將蔬果浸在肥皂水中清洗，以徹底消除病毒。

范文傑的影片快速傳開，許多人以Email寄給親友互相提醒，影片共累積2600萬次觀賞。但也有人指出，將物品遺留在室外有保存、安全的疑慮，用肥皂清洗蔬果也可能造成清潔劑殘留，引發消化問題。

范文傑事後在影片下方列出修正說明，但卻不承為傳播錯誤訊息認錯。他表示，自己的出發點是好意：「我看過其他醫生不斷宣傳奎寧的藥效，甚至散播恐懼！」「和其他說出錯誤訊息的人相比，我是無辜的，而且無意造成負面結果。」

愛發聳動言論的哈佛流行病學家

哈佛大學的華裔流行病專家丁亮（Eric Feigl-Ding），則以聳動言語引發關注。

哈佛大學的華裔流行病專家丁亮，以聳動言語引發關注。圖擷自 arlingtonmagazine.com/

丁亮的個人推特疫情前還不到萬人，如今已超過38萬追蹤者。他常常在上面發表疫情相關言論，並搭配許多驚嘆語如：「很糟！」「太可怕了！」，和表情符號如黃色警告標示、紅燈、哭臉等；相較其他語調穩重、解釋性的專家學者，丁亮的發言看來更為聳動。

他此舉也引來同行的不滿，認為丁亮只是個半調子，說出的言論只有一半為真。他們向高等教育紀事報（Chronicle of Higher Education）表示：「大家對他都非常失望，而且很後悔我們一開始沒有團結起來揭穿他。」

哈佛醫學院傳染病動態中心教授立普西奇（Marc Lipsitch），就曾公開批評過丁亮的貼文是：「80%的普遍已知事實，加上20%瘋狂的偽科學。」

而丁亮的研究領域其實以飲食、運動健康為主，近期的論文發表是關於追蹤運動的穿戴裝置，過往也研究過兒童肥胖、紅肉致癌性等主題，與病毒、流行病等議題確實關聯性較低。

醫生錄跳舞影片鼓勵打氣

雖然有些想蹭熱度的醫護，但也有醫護人員為民眾打氣鼓勵而爆紅。

來自奧勒岡波特蘭市的31歲醫師坎伯（Jason Campbell），自從在TikTok上傳他與同事在醫院跳舞的短片後，吸引了26萬粉絲追蹤。

疫情期間醫護人員被視為英雄，坎伯的現身除了讓民眾能表達感謝之意，他正面陽光的形象，也一掃疾病與死亡的陰影。

坎伯向Buzzfeed表示，他希望自己的影片能讓大家放鬆，同時認識醫護人員的環境：「我刻意選在醫院拍，因為這平常是充滿權威感的地方。如果沒有疫情，我也照樣每天工作12小時，這只是給美國大眾瞥見一點醫療世界的樣貌。」

「全文轉載自未來城市(網紅蹭疫情》「全球最性感醫師」開趴、網美護理師做網拍⋯⋯粉絲怒：壞了認真醫護名聲)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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